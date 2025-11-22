Estados Unidos y Canadá ofrecen multimillonaria recompensa en dólares por información sobre el asesinato de un hombre en Medellín: ¿Quién era?

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá están en la búsqueda de los presuntos asesinos de Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombo-canadiense asesinado en Medellín a inicios de este año. El hombre era un testigo clave del FBI que entregaba información sobre una estructura criminal transnacional, por lo que los dos países norteamericanos ofrecen una jugosa recompensa por colaboración para dar con los asesinos.

El crimen se registró el 31 de enero de 2025, cuando hombres armados atacaron a Acevedo en el Mall del Indio ubicado sobre la vía Las Palmas, al oriente de la ciudad. En la circular difundida por las autoridades norteamericanas, muestran a tres hombres. Uno de ellos conducía una moto de placa CGP53H, el segundo fue el encargado de disparar, y el tercero cumplía el rol de vigilar la escena del crimen, según lo informado por el FBI.

Por recibir información que permita dar con su paradero, ofrecen hasta 2 millones de dólares por cada uno de los señalados, lo que equivale a cerca de 7.000 millones de pesos colombianos.

¿Por qué era testigo del FBI?

Jonathan Acevedo colaboraba desde el 2023 con el FBI suministrando información para desmantelar la red de narcotráfico de Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que se convirtió en líder de una organización criminal después de su retiro. Es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, pues su red de tráfico transportaba cientos de kilos de cocaína desde Colombia hacia Canadá y Estados Unidos. Además, estaría vinculado al Cartel de sinaloa.

Wedding es acusado del asesinato de Acevedo y se cree que en este momento se encuentra en México protegido por el famoso Cartel. La recompensa por este inusual capo de la droga asciende a los 15 millones de dólares, es decir, más de 55.000 millones de pesos.