Siguen los aguaceros en Bogotá y Colombia: prepárese con estas recomendaciones y evite accidentes

Esta semana la capital se ha enfrentado a un clima frío y lluvioso, con fuertes aguaceros en los que incluso a caído granizo. Estas condiciones tienden a afectar la movilidad y complicar el tráfico, especialmente en las horas pico, por lo que vale la pena salir prevenido para no dejarse sorprender de los inconvenientes.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el pronóstico del clima indica condiciones lluviosas especialmente hacia el centro y el occidente del país y en el sur de la región Caribe. En este sentido, Bogotá que está ubicada en la región andina, seguirá viviendo fuertes precipitaciones.

El instituto advierte que “se esperan condiciones nubladas con lluvias en amplios sectores del territorio nacional, especialmente después del mediodía” y precisa que las precipitaciones más intensas serán el domingo.

En Bogotá seguiran las fuertes lluvias

En Bogotá la temperatura mínima estará entre los 11°C y los 18°C, y el cielo permanecerá mayormente nublado. Habrá un aumento gradual en las lluvias, con episodios especialmente intensos durante el domingo 23 y el lunes 24, por lo que se pueden esperar, nuevamente, tormentas con granizo como las del jueves 20 y viernes 21 de noviembre en la capital.

Esto recomienda el Ideam

El Ideam aconseja estar atentos al estado de las vías, especialmente a las zonas con alerta roja, para evitar afectaciones por deslizamientos. Si va a realizar recorridos es preferible que lo haga de día e identificando las zonas con amenazas de derrumbes. Recuerde evitar el tránsito en zonas de alta pendiente e informar a las autoridades y la comunidad en casos de deslizamientos en la carretera.

Si se presentan tormentas eléctricas o vientos fuertes, debe buscar un refugio seguro y no exponerse a zonas abiertas, debajo de árboles o espacios con estructuras metálicas altas. En días con este tipo de condiciones es recomendable no real.izar actividades deportivas en áreas abiertas en momentos de lluviosos y revisar las condiciones de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar. Por último, procure limpiar techos, canales bajantes y sumideros para que no se acumulen residuos que puedan facilitar las inundaciones.