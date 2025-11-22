Judicializan a cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que estaban al mando de ‘Iván Mordisco’

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó ante jueces de control de garantías a cinco señalados integrantes de las disidencias de las Farc, quienes fueron capturados en situación de flagrancia durante operaciones militares realizadas contra estructuras de alias Iván Mordisco en Guaviare y Amazonas.

Lea también: Condenan a tres integrantes de las disidencias de las Farc por atentados terroristas en Valle del Cauca

Inicialmente, luego de una acción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en la vereda Itilla de Calamar (Guaviare), fue detenido Óscar Estiven Guerrero Rivera, alias Junior, presunto responsable de los componentes de seguridad de los cabecillas del grupo armado ilegal en esa zona del país.

Esta persona portaba un fusil, proveedores, munición de diferente calibre y una pechera camuflada de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Durante el procedimiento fueron incautados en el área 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 16 manuscritos alusivos a las disidencias de las Farc, 35 armas de fuego, 2 morteros, 4 radios, 55 explosivos (granadas y partes), 500 gramos de pentolita y 20 prendas camufladas.

De otra parte, durante un enfrentamiento armado en el sector conocido como ‘Tres Islas’, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), fueron capturados cuatro hombres que se movilizaba en dos botes por el río Caquetá. Se trata de Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque. De igual manera, fue recuperado un menor de edad que quedó a disposición de la entidad competente para el restablecimiento de sus derechos.

En esta confrontación las fuerzas militares incautaron algo más de 27 millones de pesos en efectivo, 4 fusiles, munición, 942 kilogramos de marihuana, un disco duro, varias prendas pixeladas, un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos memorias USB

Por todo lo anterior, ante jueces de control de garantías de Guaviare y Amazonas, fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputaron a los cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.