Conozca las normas para estaciones de carga de vehículos eléctricos en Colombia

El Gobierno anunció un nuevo avance en la transición energética tras la firma de una resolución que establece lineamientos de interoperabilidad para las estaciones de carga de vehículos eléctricos y enchufables en Colombia. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, esta decisión marca un hito en el proceso de modernización del ecosistema de electromovilidad y contribuye a ampliar la infraestructura disponible en el país.

Para leer: COP30 en Brasil entra en su recta final con llamados a acelerar la transición energética, proteger a la juventud y transformar la agricultura mundial

La norma fija requisitos que permitirán contar con equipos compatibles con los conectores tipo 2 y CCS2, los estándares más utilizados a nivel internacional. Además, habilita el uso del protocolo abierto OCPI 2.2.1, una herramienta fundamental para que los operadores puedan integrarse a plataformas digitales, garantizar la comunicación entre redes de carga y facilitar la información a los usuarios. El Ministerio también destacó que esta resolución permitirá a los operadores acceder al mercado no regulado, lo que impulsa la competencia y la sostenibilidad económica del sector.

Gobierno da un paso clave en la transición energética con norma para modernizar la electromovilidad

El ministro Palma señaló que esta decisión representa un “salto estratégico” para el país, al consolidar un modelo de movilidad más limpio y alineado con los avances tecnológicos globales. Afirmó que la resolución garantiza infraestructura moderna, segura y totalmente interoperable, lo que convierte a Colombia en pionera regional en la adopción de estos estándares. Para el Gobierno, la interoperabilidad es clave para eliminar barreras en la expansión de los puntos de carga y ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios de vehículos eléctricos.

Según el Ministerio, Colombia es el primer país de Latinoamérica en adoptar estándares internacionales que combinan interoperabilidad y acceso abierto a la información en materia de estaciones de carga. Esta integración permitirá acelerar la transición hacia un transporte más limpio y eficiente, al unificar en una sola norma los criterios tecnológicos necesarios para el funcionamiento transparente del sistema.

La regulación incluye aspectos relacionados con la seguridad de la información, la trazabilidad de datos, los parámetros técnicos de operación y los mecanismos que garanticen a los ciudadanos información clara sobre precios, disponibilidad y condiciones de uso de cada punto de carga. Con ello, se busca fortalecer la confianza en el ecosistema de electromovilidad y facilitar la adopción de este tipo de tecnologías.

Para el Gobierno, esta medida contribuye a la meta de consolidar un sistema de transporte sostenible y a reforzar los compromisos nacionales en materia de reducción de emisiones, modernización energética e innovación tecnológica. Con la entrada en vigencia de esta resolución, Colombia da un paso decisivo en la construcción de un entorno favorable para la movilidad eléctrica y su expansión en todo el territorio nacional.