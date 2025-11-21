COP30: Colombia lideró la Declaración de Belém y lanzó conferencia mundial sobre eliminación de combustibles fósiles.

La Declaración de Belém lanzada en la COP 30 en Brasil reunió a un grupo de países que reconocen la necesidad de acelerar la transición fuera del petróleo, el carbón y el gas, y que se comprometieron a fortalecer la cooperación internacional para avanzar en ese objetivo. Con el respaldo de representantes de distintas regiones, el documento estableció los fundamentos políticos para la conferencia de 2026, que será el primer espacio global dedicado a construir una transición ordenada lejos de los combustibles fósiles.

Para leer:Petro viaja a la COP30 con propuestas para una transición ecológica justa

En Belém do Pará, durante la COP30, la ministra encargada de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, presentó esta declaración en nombre de una coalición de más de 35 países. El mensaje central es que la cumbre deberá entregar un resultado capaz de mantener la meta de 1,5 °C. La declaración afirma que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios asociados a los combustibles fósiles no son compatibles con ese límite, y ya cuenta con el respaldo inicial de 24 países, entre ellos España, Países Bajos, Bélgica, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Australia, México, Chile, Panamá, Costa Rica, Kenia, Camboya y Vanuatu.

Durante la presentación, Vélez Torres señaló que los países deben salir de la COP30 con una hoja de ruta global para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Insistió en que este proceso debe ser colectivo y respaldado por recursos financieros. Explicó que la declaración se basa en la evidencia científica que identifica a los combustibles fósiles como el principal factor del calentamiento global y reiteró que cumplir la meta de 1,5 °C requiere una transición financiada y con plazos definidos.

La ministra también indicó que la hoja de ruta debe contar con financiamiento, transferencia tecnológica y creación de capacidades, elementos que considera esenciales para que los países en desarrollo puedan sostener la transición. Subrayó que la acción climática debe integrar la protección de la naturaleza y que frenar la deforestación es un componente necesario para cualquier resultado en la COP30.

El anuncio llega en un escenario en el que la ciencia señala que el mundo debe reducir de manera significativa el uso de carbón, petróleo y gas antes de 2030 para cumplir el Acuerdo de París. Sin embargo, la producción global de combustibles fósiles continúa aumentando, abriendo una brecha entre lo que se debe hacer y lo que se está haciendo. Frente a esta situación, la Declaración de Belém establece cuatro puntos centrales:• Que la evidencia científica más reciente, incluida la del IPCC, identifica a los combustibles fósiles como la principal causa del aumento de la temperatura.• Que las emisiones y los subsidios vinculados a estos recursos no se ajustan al límite de 1,5 °C.• Que los Estados tienen obligaciones legales, respaldadas por la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, para reducir las emisiones relacionadas con estos combustibles.• Que acelerar la transición requiere acciones adicionales a las que ya se desarrollan en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Como parte de este esfuerzo, Colombia y Países Bajos liderarán el debate mundial sobre la salida de los combustibles fósiles. Para ello, Colombia convocará en abril de 2026 la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta, con ambos países como coanfitriones. El encuentro reunirá a gobiernos, Pueblos Indígenas, comunidades locales, organizaciones sociales, sector privado, academia y organismos internacionales.

Según la ministra Vélez Torres, la conferencia busca ampliar la cooperación entre países y construir una hoja de ruta concreta para la eliminación global de los combustibles fósiles. Desde Países Bajos, la ministra Sophie Hermans señaló que existe un impulso para avanzar hacia la eliminación progresiva y que ahora corresponde definir cómo se llevará a cabo. Por su parte, Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu, afirmó que este encuentro representa un paso inicial importante y que permitirá dar continuidad al trabajo hacia un futuro sin combustibles fósiles con garantías de financiamiento y participación.

La conferencia de 2026 abordará varios ejes:

• Los desafíos fiscales, sociales y macroeconómicos de la transición.

• Las necesidades de financiamiento y apoyo técnico para países en desarrollo.

• La reconversión laboral, la diversificación económica y los mecanismos de protección social.

• El papel de las energías renovables y la eficiencia energética como alternativas.

• Los riesgos de nuevos extractivismos y las condiciones para asegurar una transición justa.

• Los vacíos del marco legal internacional y posibles rutas para nuevos acuerdos, entre ellos un eventual tratado global de eliminación de combustibles fósiles.

El evento se realizó en dos jornadas: una sesión política de alto nivel y un segmento técnico con mesas de trabajo. Estas discusiones generaron insumos para una hoja de ruta global y derivaron en un documento final con conclusiones y posibles compromisos para los países participantes. Con ello, Colombia buscó fortalecer su papel en la diplomacia climática y avanzar en un proceso internacional hacia la reducción definitiva del uso de combustibles fósiles.

Brasil presentó balance de la COP30 y defendió metas globales de reducción de emisiones

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó el 19 de noviembre un balance de las negociaciones de la COP30, realizada en Belém do Pará. Durante el acto, Lula defendió que los líderes mundiales asumieran metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y recordó que la conferencia, que comenzó el 10 de noviembre, finalizaría el día 21. Reiteró además la importancia de la propuesta brasileña de la Hoja de Ruta, concebida para orientar acciones que disminuyeran el uso de combustibles fósiles.

Lula también explicó el desafío que supuso organizar la COP30 en una ciudad que no solía albergar eventos globales, señalando que Brasil buscó mostrar la Amazonia al mundo. Destacó que la conferencia se convirtió en una “COP del pueblo”, con amplia participación social e indígena.

Durante la presentación, el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, resumió los avances del día, centrados en adaptación, financiamiento y en las implicaciones de la Hoja de Ruta. También mencionó reuniones con organizaciones sociales, sector privado y gobiernos subnacionales.

La ministra Marina Silva informó sobre el progreso del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que recibió un aporte de 1.000 millones de euros del Gobierno de Alemania. Explicó que el fondo creó un mecanismo para recompensar a los países que conservaran sus bosques, al tiempo que ofrecía retornos a los inversionistas.

Durante el evento, Lula subrayó la necesidad de que los países ricos apoyaran a las naciones en desarrollo en su transición energética mediante financiamiento y transferencia tecnológica. También insistió en que cualquier acuerdo debía construirse por consenso y respetar la soberanía de cada país.

Otro eje del día fue el debate sobre género. La sesión “Mujeres: Voces que Guían el Futuro” presentó el proyecto “Voces de los Biomas”, resultado de recorridos por los principales biomas de Brasil. Las enviadas especiales Janja Lula da Silva, Denise Dora y Jurema Werneck destacaron las soluciones creadas por mujeres frente a los impactos del cambio climático.

Asimismo, se discutió el Plan de Acción en materia de Género, que actualizaba el Programa de Trabajo Mejorado de Lima. Representantes de Brasil, Chile, Suecia y México coincidieron en que la perspectiva de género debía integrarse en todas las decisiones climáticas.

El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer la participación femenina, avanzar en igualdad y consolidar un enfoque que hiciera de la acción climática una herramienta para mejorar la vida de las comunidades afectadas.

Compromisos de la COP 30

La cumbre retoma los compromisos adoptados en ediciones anteriores. En la COP28, los países acordaron avanzar en el abandono progresivo de los combustibles fósiles mediante una transición justa. Más tarde, en la COP29, la comunidad internacional decidió triplicar la financiación climática destinada a los países en desarrollo.

Para esta edición, la COP30 fija como eje central acelerar la acción climática en todos los países y sectores. El propósito es que sus resultados se reflejen en beneficios concretos para la población, como la generación de empleos, el aumento de inversiones, la mejora en la calidad del aire, la reducción de riesgos para la salud y el acceso a energía limpia y asequible.