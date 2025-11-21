Uribe aseguró que si alguno de los suyos gana las elecciones presidenciales bajará los impuestos a las empresas

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde anunció que si alguno de los suyos llega a dirigir el próximo gobierno le “bajará los impuestos a las empresas”, y a través de un video se refirió a las condiciones laborales actuales y aseguró que “le echaron un cuento al país” y que ahora los turnos de la noche se verán afectados.

Uribe aseguró que está de acuerdo en dejar los recargos como los que aumentó el gobierno de Gustavo Petro, que señaló “no son gran cosa”, porque pasaron del 75 % al 100 %, que existían desde su gobierno.

Uribe propone bajarle impuestos a las empresas para que puedan pagar recargos

"Un nuevo gobierno de uno de los nuestros o en el que participamos, bajará los impuestos a las empresas para que puedan pagar los recargos laborales, a fin de compensarlas y evitar que continúe el daño en el empleo formal“, escribió Uribe en la publicación que acompañó de un video en el que estaría reunido con empresarios.

En el video, el expresidente aseguró que: “El gobierno mío había reducido tiempos de recargo (...) Petro, este gobierno, subió los recargos, tampoco la maravilla, porque ya el recargo del dominical y el festivo estaban en 75 % lo subieron al 100 %, tampoco la maravilla”.

Después, el líder del Centro Democrático dijo que este gobierno “le echó un cuento al país” al decir que no habían recargos.

“Claro que habían. Antes los recargos empezaban a las 9 de la noche, ahora es a las 7. Eso se va a ver contrarrestado con la disminución de trabajadores en los turnos de la noche. A mí me parece que es una gran cosa para el trabajador, pero es un perjuicio muy grande para la pequeña empresa. La propuesta nuestra es dejar esos recargo como los puso el gobierno, pero bájele los impuestos a las empresas para que los puedan pagar”, afirmó.