Rescatan al alcalde de Chimichagua, capturan a cinco personas y un menor de edad como responsables del secuestro

Este viernes, 21 de noviembre, se conoció que el GAULA de la Policía Nacional a través de una operación en tiempo récord, lograron rescatar sano y salvo al alcalde de Chimichagua, Cesar; José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana de este jueves en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá.

Durante el operativo también se capturaron a cinco personas y fue aprehendido un menor de edad, señalados de participar en el hecho.

También le puede interesar: Familia hace llamado urgente por colombiano desaparecido en México: “tus hijos te extrañan demasiado”

José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua, fue rescatado luego de su secuestro en Soacha

Según las autoridades, el mandatario municipal había viajado a Bogotá el día anterior para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La oferta lo llevó hasta un parqueadero en el barrio La Unión, en Soacha. Una vez llegó al sitio, fue intimidado y posteriormente privado de la libertad.

Horas después del secuestro, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el alcalde pedía el envío de 100 millones de pesos. Sin embargo, la falta de argumentos claros para justificar la solicitud levantó sospechas entre sus allegados, quienes de inmediato radicaron la denuncia ante el GAULA.

“Gracias a labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el Alcalde permanecía retenido. Hasta allí llegó el equipo operativo, que ingresó de manera controlada y lo rescató sin que sufriera ningún tipo de lesión”. indicó la Policía Nacional a través de un comunicado.

El equipo operativo ingresó de forma controlada al lugar y lo rescató sin que presentara lesiones. En el sitio fueron capturados inicialmente dos hombres que custodiaban al alcalde. Mientras se adelantaba el procedimiento, varios ciudadanos alertaron a los uniformados de que otros implicados habían huido por el techo del establecimiento.

Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco teléfonos celulares y dieciocho cartuchos de fusil calibre 5.56.

La Policía destacó que la coordinación interinstitucional, la reacción oportuna y la colaboración ciudadana fueron claves para salvaguardar la vida del mandatario municipal y desarticular el grupo responsable del secuestro.

La institución reiteró su mensaje a la ciudadanía que lo primero que siempre se debe hacer en un caso como este es llamar a la 165 para reportar cualquier caso de extorsión o secuestro.