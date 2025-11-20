Familia hace llamado urgente por colombiano desaparecido en México: “tus hijos te extrañan demasiado”

La Familia de Jairo Fernando Lalinde Herrera, un hombre de 32 años de Arbeláez, Cundinamarca, lleva un mes buscándolo después de que fuera visto por última vez en un municipio de México. Lalinde estaba en Huejotzingo, Puebla, al momento de su desaparición y usaba tenis negros, pantalón gris y una sudadera color gris con azul de la marca adidas.

Sus familiares ya interpusieron la denuncia en la Fiscalía, la Defensoría y la embajada de México en Colombia, y la Comisión de Búsqueda de Puebla publicó el boletín con su información. Sin embargo, aún no han recibido información al respecto y siguen haciendo llamados por redes para encontrarlo.

“Me hace muchísima falta”

Su esposa, Alejandra Tovar, publicó un video contando, entre lágrimas, su preocupación por la desaparición de Lalinde y pidiendo ayuda para encontrarlo. En medio de sus declaraciones, la mujer afirmó que el hombre habría desaparecido en manos de la policía de ese municipio mexicano, hipótesis que no ha sido confirmada.

“Necesito que me ayuden a encontrarlo, realmente me hace muchísima falta. Tengo a tres hijos de él, nosotros solo queremos que el vuelva a casa”, dice Tovar, visiblemente conmovida por lo ocurrido, y agregó: “Mi amor, si en algún momento estás viendo este video, te extraño mucho, vuelve a casa que aquí te estamos esperando. Por favor tus hijos te extrañan demasiado, esto ha sido demasiado complicado”.

Otro colombiano desaparecido en México

En el video, la mujer también revela que su cuñado, el también colombiano Guillermo Delgado Tarquino, fue visto por última vez el mismo día en Huejotzingo.

Delgado tiene 28 años y el 21 de octubre usaba un pantalón color arena y una sudadera gris con el logo de New York.