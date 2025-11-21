Murió un joven de 15 años luego de que sus ‘amigos’ lo agredieran sexualmente: tras capturarlos aseguraron que fue una ‘broma’

Una familia está atravesando un verdadero calvario luego de que su hijo de 15 años muriera tras ser atacado sexualmente por sus ‘amigos’ y compañeros de trabajo en medio de una supuesta broma. Tras el ataque el joven luchó durante cinco días por su vida en un hospital, pero terminó falleciendo el 14 de noviembre.

El joven de 15 años fue identificado como Muhammed Kendirci y se desempeñaba como aprendiz en un taller de carpintería en Bozova, Turquía. Según la información revelada por la Policía de ese país, a Kendirci sus compañeros de trabajo lo ataron de manos, le bajaron los pantalones y le inyectaron aire en el ano con un compresos de alta presión. El ataque sexual fue disfrazado como una supuesta ‘broma’, de la que participaron dos hombres.

Muhammed Kendirci fue trasladado de urgencia al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yildirim, pero la gravedad de sus heridas tenían que ser atendidas en un centro médico de mayor complejidad, por lo que lo trasladaron al Hospital Estatal Balikligöl, sitio en el que tampoco podían atender sus heridas. Finalmente el joven Kendirci fue trasladado por tercera vez al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran, donde tras cinco días perdió la vida.

Las autoridades ya identificaron a uno de los agresores

Como Habip Aksoy fue identificado uno de los agresores del joven de 15 años, un hombre que trabajaba en la empresa en la que Kendrici era aprendiz. Medios de comunicación turcos aseguraron que la captura del sujeto se dio gracias a la oportuna denuncia de la familia del menor y aunque en principio fue puesto en libertad, la defensa logró su recaptura.

Por su parte, el segundo hombre implicado en este brutal ataque sería amigo de Muhammed Kendrici, pero no se ha determinado su identidad y se presume que se habría dado a la fuga.