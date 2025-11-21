Fatal accidente en Cundinamarca: un camión se quedó sin frenos y dejó una persona muerta en vía Zipaquirá-Ubaté

En la mañana de este viernes 21 de noviembre se registró un accidente fatal en Cundinamarca, específicamente en la vía Zipaquirá-Ubaté, donde un camión se quedó sin frenos y embistió a un carro particular, de acuerdo con los primeros reportes. Adicionalmente, se conoció que cuando un carro de bomberos del municipio de Cogua.

Así lo señalaron fuentes del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, que además indicaron que en el primer accidente hubo varios heridos.

Según esos primeros reportes, se registraron tres personas heridas -dos ocupantes del carro particular y uno que viajaba en el camión-. Los lesionados tuvieron que ser extraídos de los vehículos en los que se movilizaban debido a que habían quedado atrapados.

Adicionalmente, informaron que una mujer joven falleció a raíz del siniestro vial.

En varios videos que fueron compartidos por los testigos del siniestro en redes sociales muestran que, en efecto, el camión quedó volteado en el sector de Tierra Negra. Mientras tanto, el carro particular de color gris quedó a un lado de la vía con toda la parte delantera destruida.

Vehículo de los bomberos se accidentó cuando iba a atender el accidente

Quizás uno de los detalles más insólitos de este hecho es que los bomberos iban a atender la emergencia en un vehículo, pero también sufrieron un siniestro vial por el camino.

En las imágenes que fueron compartidas por el Cuerpo de Bomberos se observa que el vehículo también terminó volcado en plena vía, obstaculizando los dos carriles. No obstante, los demás carros estaban pasando por la berma.