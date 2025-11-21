Asesinan en La Tramacúa a temido criminal responsable de más de 15 homicidios

En la cárcel conocida popularmente como La Tramacúa, ubicada en Valledupar, un conocido sicario responsable de 16 asesinatos murió a manos de otro recluso dentro del centro penitenciario. Yeicol Javier Montoya, conocido como alias Guadaña, recibió una puñalada que le causó la muerte.

Montoya era señalado de dirigir la banda ‘Frontera Norte? y de coordinar extorsiones, homicidios selectivos y distribución de estupefacientes en zonas del Tolima, aunque los asesinatos también los habría cometido en Caldas y Antioquia. El hombre había aceptado los cargos y tenía una condena de más de 40 años de prisión.

‘Guadaña’, de 32 años, habría sido atacado por otro interno de la Carcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Valledupar (CPAMS). Después del ataque fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, pero falleció por la gravedad de las lesiones.

Su reclusión había iniciado en mayo de 2023, después de ser capturado en un conjunto residencial de Medellín. Aunque intentó huir, quedó en manos de las autoridades por segunda vez, pues ya había sido capturado en 2018.

Otro hecho en La Tramacúa

Recientemente la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra dos vigilantes de esta misma cárcel. Los hombres, identificados como Juan Carlos Silva Ramos y Diego Alexander Casanova Villareal, habrían incumplido sus deberes como funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El Ministerio Público investiga si los uniformados, durante el turno que cubrían el 17 de septiembre de 2023 en horas de la tarde, habrían omitido realizar las anotaciones y registros en el libro de la minuta acerca de las novedades que se presentaron en la jornada con una fiesta entre aproximadamente 5 reclusos, que presuntamente incluía bebidas alcohólicas y consumo de drogas.