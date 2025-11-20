Polémica por declaraciones de la canciller Villavicencio sobre la posible salida del poder de Nicolás Maduro

La canciller Rosa Villavicencio se encuentra en medio de una polémica por cuenta de unas declaraciones que entregó a una agencia de prensa en España, en donde se encuentra de viaje. La funcionaria habría asegurado que Nicolás Maduro estaría próximo a salir del poder si se negocia que no iría a la cárcel; sin embargo, la Cancillería poco después emitió un comunicado para negar que fuera así y que se descontextualizó la publicación.

En la comunicación que conoció El Tiempo, la Cancillería indicaría que el gobierno del presidente Gustavo Petro, no respaldaría ningún plan de salida negociada de Maduro.

También le puede interesar: “No necesito comprar sexo, no me gusta”: Petro tras polémica por gasto de burdel en Lisboa

Cancillería aseguró que medio español descontextualizó a la canciller Rosa Villavicencio sobre salida de Maduro

En la entrevista con la agencia Bloomberg, la canciller Villavicencio respondió varias preguntas sobre las relaciones y posible salida de Nicolás Maduro del poder.

La primera fue si el presidente Petro hablaba con Nicolás Maduro, a lo que Villavicencio respondió: “No. Nosotros hablamos a través de cancillería por los canales regulares, hay una representación de Venezuela en Colombia y el embajador habla con nosotros”.

Luego llegó la pregunta sobre si existiera un plan de transición sin Maduro en el poder, si lo consideraría. A lo que Villavicencio dijo: “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar“.

Cuando el periodista le recalcó si Maduro estaría por aceptarlo, dijo: “yo creo que él aceptaría ese planteamiento”.

Según El Tiempo, la Cancillería indicó que la información “no corresponde a lo expresado por la Canciller Villavicencio Mapy en la entrevista” y que fue sacada de contexto.