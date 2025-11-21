“Vive en 40 m2 arrendados”: Petro reveló según él, la difícil situación de Verónica Alcocer en Suecia

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Verónica Alcocer, Primera Dama de Colombia, durante la presentación del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud en la Casa de Nariño de Bogotá

Sigue causando polémica en la política colombiana, la estadía de la Primera Dama de la Nación Verónica Alcocer, en Estocolmo, Suecia, por el origen de los recursos del viaje, ya que se ha evidenciado una “vida de lujo” relacionándose con la élite de ese país, asistiendo a cenas costosas y fiestas privadas.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, refiriéndose según él a la difícil situación por la que pasa su exesposa.

El mandatario enumeró cómo está viviendo Alcocer, asegurando que vivie en un apartamento en arriendo, que no recibe dinero público y que es ciudadana europea.

“1. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos 2. Vive por ahora, en 40 m2 arrendados, 3. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo allí. 4. Es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada. 5. Puede trabajar en Europa si quiere. Su inclusión en la Ofac arbitraria y grosera hecha por el gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas”, escribió Petro.

De esta manera, se refirió a la medida de Donald Trump de incluirlo a él y a Verónica Alcocer en la Lista Clinton.

“Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EEUU”, expresó.

Igualmente detalló su situación financiera y la de sus hijos.

“Mis hijas e hijos no han tomado ni tomarán un solo peso del erario mientras gobierne. Cómo demuestro en mis cuentas bancarias dadas a conocer y en mi declaración de renta, solo vivo de mi sueldo. No tengo empresas y ahorros fuera de mi casa aun hipotecada”.

Finalmente dejó un mensaje de cara a las elecciones presidenciales.

“En estas navidades que podrán ser festejadas en el momento de mayor prosperidad del pueblo colombiano en este siglo, podrán analizar si es mejor seguir adelante hacia la prosperidad y la democracia o nos devolvemos a la gobernanza paramilitar, ya tiene un muy representativo candidato”.