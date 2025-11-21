Enfurecidos: Usuarios de Nequi no pueden creer que otra vez el servicio esté caído

Falla en la aplicación de Nequi. (Foto: Captura de pantalla)

Este viernes, 21 de noviembre, usuarios del servicio de Nequi reportan fallas a través de las redes sociales, aseguran que no pueden creer que una vez más esté caído y no puedan ni acceder a sus cuentas.

Decenas de usuarios han manifestado su malestar al no tener acceso a su plata y se quejan por las constantes fallas que presenta la aplicación.

Nequí caído: reportan fallas este viernes 21 de noviembre de 2025

Al revisar en la página que reporta el estado real del servicio, se observa que hay interrupción en todos sus servicios.

Usuarios de Nequi enfurecidos por fallas en la aplicación Falla de Nequi 21 de noviembre de 2025 (Captura de pantalla.)

Los usuarios han publicado sus reclamos a través de las redes sociales.

“Yo no puedo creer que esta maldita basura esté caída otra vez. Coman puta mierda @Nequi“, ”¿Otra vez @Nequi caído? Esa plataforma de ustedes es pésima“, “Arreglen esa puta app o eliminen esa vaina pero dejen de jugar con la plata y el tiempo de uno” y “Habrá algún maldito día en el que @Nequi no esté caído?“.

Por el momento, el banco no se ha pronunciado y en la página web se sigue reportando la falla y los usuarios pueden revisar en el portal.