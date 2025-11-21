Becas de maestría para colombianos en Europa: ya está abierta la convocatoria Erasmus+ 2026

Recientemente, la Unión Europea abrió una nueva convocatoria de becas y financiación del programa educativo Erasmus+ 2026. Entre tanto, indicaron que la edición actual se enfocará en áreas como la “inclusión y diversidad; la transformación digital; el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; y la participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso cívico”.

Entre otras cosas, señalaron que entre su oferta están las becas completas de maestrías, los intercambios en Europa, la modernización de sistemas de educación superior y la financiación de proyectos que conecta a mercados laborales con programas de formación vocacional.

Colombia es uno de los países cuyos estudiantes pueden acceder al programa. De hecho, según un pronunciamiento oficial, este es uno de los países que más cupos ha conseguido en el último cuatrienio.

“Colombia es uno de los principales aliados de la Unión Europea en materia de colaboración científica y académica. Durante los últimos 4 años, y a pesar de la lejanía territorial, Colombia continuó posicionándose dentro de los primeros diez países del mundo con mayor número de beneficiarios de becas de posgrado cursando estudios en el continente europeo. Queremos profundizar esta relación y que cada vez más universidades y alumnos, especialmente aquellos provenientes de las zonas más apartadas del territorio nacional, tengan acceso a información sobre las diversas posibilidades académicas y de investigación disponibles, y se sientan incentivados a postularse”, advirtió el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, citado en un comunicado de esa entidad.

¿Qué oportunidades ofrece el programa Erasmus para colombianos?

La Unión Europea, además, informó cuáles son los programas a los que pueden aplicar los estudiantes colombianos.

Entre otros, mencionaron el “programa de Movilidad Internacional de Créditos (ICM en inglés) permite a estudiantes colombianos realizar un intercambio o una práctica en la Unión Europea por un periodo de hasta un año, y promueve que el personal universitario pueda enseñar o formarse en Europa por hasta 2 meses".

Pero quizás una de las becas más apetecidas es la de los másteres conjuntos Erasmus Mundus. Estos programas les dan la posibilidad a los estudiantes de elegir entre más de 170 maestrías que pueden ser financiadas completamente por la Unión Europea.

“Los programas de Erasmus Mundus son únicos en su tipo porque ofrecen la posibilidad de cursar su máster en por lo menos tres países distintos, obteniendo así una titulación conjunta, doble o múltiple”, puntualizó la Unión Europea.

Las instituciones educativas colombianas también pueden acceder al Programa de Medidas de diseño Erasmus Mundus para obtener apoyo en la creación de su propio máster conjunto de alta calidad.

Para obtener información sobre estos y otros proyectos, los interesados pueden visitar la página oficial del Icetex y buscar la sección de Punto Focal Nacional Erasmus+ para Colombia.