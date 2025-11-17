Judicializan a presuntos responsables de ocultar cocaína en contenedores en puerto de Barranquilla

Recientemente la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una presunta red de narcotráfico que opera en Barranquilla y tiene supuestos nexos con compradores de droga en España y Países Bajos. Por estos hechos fueron judicializadas dos personas.

Según el ente investigador, a través de su Dirección Especializada contra el Narcotráfico “presentó ante un juez de control de garantías a Rafael José De La Cruz Álvarez, alias Luxury; y a Jaime Llerena Gutiérrez, alias El Gordo, dos presuntos integrantes de una red criminal señalada de alterar contenedores refrigerados para cargarlos con clorhidrato de cocaína y garantizar su salida por el puerto de Barranquilla (Atlántico) rumbo a España y Países Bajos”.

De acuerdo con las autoridades judiciales, los dos sujetos fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Así mismo, se conoció que por decisión del juez de control de garantías fueron cobijados por una medida de aseguramiento en centro carcelario. No obstante, también se conoció que decidieron no aceptar el cargo que les imputaron.

Así habría sido el modus operandi de los sujetos judicializados

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los conteiner que eran alterados por estos sujetos eran transportados a inmuebles fuera del perímetro del puerto de Barranquilla. Luego, los modificaban para incluirles caletas en las cuales ocultaban distintas cantidades de cocaína. Poco después, volvían a llevar el cargamento a la terminal marítima desde donde partían con rumbo a Europa.

“En ese sentido, ‘Luxury’ sería el responsable de todo el componente logístico y el administrador de una bodega dispuesta para realizar el proceso de contaminación de los contenedores. Registros de cámaras de seguridad lo ubican de manera permanente en ese lugar. Por otra parte, ‘El Gordo’ estaría implicado en el traslado de los conteiner”, apuntó la Fiscalía.

Entre tanto, también se conoció que durante las investigaciones adelantadas por las autoridades le incautaron 365 kilogramos de clorhidrato de cocaína a la presunta estructura narcotraficante en dos diligencias que fueron adelantadas en las ciudades de Málaga (España) y Róterdam (Países Bajos).