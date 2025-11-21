Feministas que protestaban desnudas denuncian agresión sexual por parte de un hombre: Videos muestran el ataque

En videos quedó captado el indignante momento en que un hombre agrede a dos activistas feministas que protestaban en España contra una misa en honor al dictador fallecido Francisco Franco. En las imágenes se evidencia como el presunto agresor se acerca a las mujeres, que tenían sus torsos desnudos, e intenta tocar sus senos y sabotear el acto no violento con una polémica bandera a favor de la dictadura.

Las mujeres hacían parte de Femen, un movimiento feminista internacional conocido por protestar en topless, es decir, con los pechos descubiertos, por diferentes causas. En este caso, las activistas hicieron presencia en un misa conmemorativa en honor al dictador, a propósito de los 50 años de su muerte.

El momento de la agresión

Mientras gritaban cantos de protesta como “al fascismo, ni honor ni gloria” y “fascismo legal, vergüenza nacional”, un vendedor ambulante que comerciaba con banderas de la dictadura se acercó a las mujeres. Primero agredió a una de ellas tocándole los senos sin su consentimiento, mientras la mujer se mostraba incómoda e intentaba apartarlo. Después se dirigió a la otra jóven, quien intentó evitar su mano sin bajar el cartel que sostenía, pero igualmente fue víctima del hombre.

El hombre extendió una de las banderas franquistas e intentó tapar a las manifestantes, mientras ellas buscaban apartarlo y le decían que se fuera en múltiples ocasiones. En los videos también se puede ver a otras personas insultando a las mujeres y rechazando la protesta.

Por su parte, la organización emitió un comunicado en redes defendiendo la manifestación: "La acción fue no violenta, fiel al espíritu del activismo de FEMEN. No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática.Mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. El fascismo no se enfrenta. Un año más así lo hemos demostrado".