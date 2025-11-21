¿Alivio para el bolsillo? Gobierno estudia la posibilidad de estratificar el consumo de energía

Luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, les pidiera a los gremios del sector presentar sus propuestas para fortalecer la discusión del proyecto de ley sobre Regulación Justa y Democratización del Sector Energético, se conoció una iniciativa que será estudiada por la cartera.

El ministro Edwin Palma Egea explicó que la propuesta de los gremios consiste en estratificar el cobro de la energía eléctrica según el nivel de consumo.

Al respecto, el funcionario dijo que esta propuesta “será estudiada con rigor”, pues aseguró que “este debate debe darse con transparencia, responsabilidad y con un principio innegociable de que los recursos públicos no pueden seguir financiando privilegios”.

Dijo que lo que hoy existe “es una injusticia histórica”, pues los recursos del Presupuesto General de la Nación deben destinarse a otro tipo de inversiones sociales como vivienda, educación y salud para los más pobres del país, “pero terminan en subsidios para usuarios que claramente tienen la capacidad de pagar su consumo real”, afirmó.

Agregó el jefe de la cartera energética que, según la propuesta de los gremios, el Ministerio podría regular el tema de estratificación del servicio de energía eléctrica por consumo, sin necesidad de una ley.

“Nosotros creemos que sí se necesita de una ley, pero habría que revisar”, porque insistió en que el Gobierno “hemos estado pagando subsidios en diésel, en gasolina, en energía eléctrica, eso es absolutamente injusto y, obviamente, crea brechas de desigualdad que nosotros queremos cerrar”.