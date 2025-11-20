Cañón, taza y monedas: estos fueron los tesoros que se encontraron al interior del galeón San José

El miércoles 19 de noviembre el presidente Gustavo Petro fue informado de los avances de la segunda fase de la investigación “Hacia el corazón del galeón San José”, con base en la cual el Estado colombiano adelanta el estudio, protección y conservación del Área Arqueológica Protegida del galeón San José.

Al evento asistieron además el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides; el comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Ricardo Rozo; el director general marítimo (DIMAR), almirante Jhon Fabio Giraldo; el jefe de la Jefatura de Intereses Marítimos y Fluviales, contraalmirante Hermann Aicardo León; la viceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel; y el comandante del buque ARC Caribe, capitán de fragata Pedro Nel Tezna Cano.

Segunda fase del proyecto: análisis directo de los objetos

La jornada presentó los resultados de la segunda fase del proyecto, orientada al análisis directo de los objetos provenientes del Área Arqueológica Protegida del galeón San José.

En esta etapa, el equipo técnico adelantó la recolección controlada de materiales arqueológicos inorgánicos para permitir su estabilización, conservación y estudio detallado en laboratorio.

Los objetos recuperados son:

- Un cañón

- Una taza de porcelana

- Tres macuquinas (monedas)

- Dos fragmentos de porcelana

- Restos de sedimento asociados

La selección se realizó siguiendo protocolos científicos rigurosos, que priorizan materiales que permiten obtener información precisa sobre procedencia, cronología y tecnologías de producción. El proceso se desarrolló mediante robótica submarina de la Armada, aplicada dentro de los parámetros de viabilidad técnica y pertinencia arqueológica definidos por el proyecto.

Resultados de la primera fase: verificación del estado del sitio

Según el comunicado emitido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la primera fase del proyecto consistió en un estudio no intrusivo del contexto arqueológico del galeón, orientado a identificar la distribución de los objetos, delimitar el sitio y evaluar posibles procesos de deterioro en los materiales.

Ese levantamiento permitió verificar que el entorno arqueológico se mantiene sin alteraciones antrópicas, antes y después de las verificaciones hechas en el cuerpo principal de la embarcación y sus áreas dispersas.

Conservación y análisis especializado

Una vez recolectados, los objetos ingresan a un largo proceso de conservación que se desarrollará en el Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido, ubicado en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y adscrito a DIMAR. Allí son sometidos a análisis arqueológicos y arqueométricos que permiten confirmar su composición, origen y características técnicas.

Coordinación interinstitucional entre los sectores cultura y defensa

El proyecto “Hacia el corazón del galeón San José” es ejecutado por un equipo interdisciplinario del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada de Colombia (ARC), la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Según el comunicado, esta es la primera investigación interdisciplinar que integra de manera formal los sectores cultura y defensa para el estudio y protección del patrimonio cultural sumergido del país.

Para la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, este hecho refleja el fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado para la protección del patrimonio.

La directora del ICANH, Alhena Caicedo Fernández, dijo que este proyecto “abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José”.