“No necesito comprar sexo, no me gusta”: Petro tras polémica por gasto de burdel en Lisboa

Después de que se revelaran los gastos del presidente Gustavo Petro, se desató una polémica porque en uno de los ítems apareció un gasto dentro del informe de la UIAF en Ménage Strip Club, un reconocido club nocturno de Cais do Sodré, en Lisboa, Portugal. Se trata de un gasto de 40 euros en 2023, que para la fecha serían equivalentes a 46 dólares, cerca de 209.969 pesos.

El hecho generó una ola de reacciones, lo que llevó al presidente a pronunciarse a través de sus redes sociales sobre el tema, lo que encendió aún mucho más la llama.

Petro se pronunció sobre gasto en burdel de Lisboa

El presidente le respondió a la publicación de Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, que escribió: “’No me inviten a grandes bacanales. No voy’ Con las revelaciones del burdel lisboeta se evidencia el incumplimiento de otra promesa presidencial“.

Petro le contestó: "Señor congresista lo he invitado a qué comparemos nuestras transacciones bancarias y de tarjetas de crédito, lo invito. ¿Se dio cuenta que mi gasto en su supuesta bacanal fueron 200.000 pesos?“.

Luego continuó diciendo: “ya hablaré un día de mi vida privada, no le exijo que hable de la suya, es que no necesito comprar sexo, no me gusta. Tengo aún cierta capacidad de seducción que me permite no acudir a esas prácticas de hombres tristes“.

Forero le respondió y le dijo: "Sr. Presidente Seductor. Lo que Ud. hace en medio de una visita oficial no hace parte de su “vida privada” y menos si eso implica hacer esperar a su comitiva por 6 horas. Y Ud. tiene acceso a mis transacciones bancarias y sabe que no hay ninguna irregularidad“.