Revelan los movimientos de las 12 cuentas bancarias entre el 2023 y el 2025 del presidente Petro

En las últimas horas se conocieron los movimientos realizados por el presidente Gustavo Petro a través de las 12 cuentas bancarias que tiene a su nombre. Así como en qué gastaría sus ingresos, a quién le haría pagos y a nombre de quién tiene tarjetas amparadas de sus cuentas para que hagan pagos.

El Tiempo accedió a un informe con el logo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), pero con un sello en rojo que dice “Secreto”.

Revelan movimientos bancarios personales de Petro desde el 2023

En el documento se encuentran los movimientos de las 12 cuentas bancarias a nombre de Gustavo Petro Urrego (entre 2023 y 2025), 12 cuentas: Seis (6) en Scotiabank; tres (3) en el BBVA; una (1) en el Banco Agrario; una (1) en la Cooperativa Financiera Confiar; y una (1) más en el Banco Sudameris.

Sin embargo, solo serían dos (2) las que registran mayor cantidad de movimientos entre el año 2023, durante seis meses después de ser elegido Presidente, y el año en curso.

Entre los movimientos se observa el pago de sueldos, abonos a hipoteca, compra de euros, retiros en cajeros automáticos, compras en tiendas de lujo en otros países, abonos a medicina prepagada (con Colmédica) y los retiros efectuados por tres de sus empleadas de confianza: Jesusita Quirós, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

Sobre los ingresos, se indica que con el ítem ‘abono domiciliación’ están los giros del Ministerio de Hacienda por su sueldo de presidente, que en 2023, recibió cerca de 444 millones de pesos; en 2024, cerca de 618 millones de pesos; y en 2025, van unos 205 millones de pesos.

Su sueldo está entre 26 y 48 millones de pesos, para un total a junio de 2025 de 1.124 millones de pesos, pero no están reflejados los pagos de lo correspondiente a 2022.

En relación a las compras de divisas, se indica que sería un total de 321 millones de pesos. Además, se regitran compras en librerías, droguerías, Gucci Portugal, el Corte Inglés, Casa dei Tessuti y La Rinascente (en Florencia-Italia) y Ralph Lauren.

AL respecto, el presiente publicó un mensaje a través de su cuenta de X, en donde dijo: “He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he he hecho públicas también”.