Keralty se fue de frente contra quienes los critican y recordaron que llevan más de 40 años al servicio de los colombianos

Desde el inicio de la crisis en el sistema de salud de Colombia la narrativa del presidente Gustavo Petro ha sido atacar a las Empresas Prestadoras de Salud, sobre todo a Keralty, de origen español. Por su parte, desde la empresa no habían reaccionado a los ataques y señalamientos que salen desde el Gobierno Petro, pero ahora, el presidente del grupo Keralty en Colombia publicó una carta en la que le tira ‘tierra’ a más de uno.

Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty dijo: “Cuando algunos nos llaman “extranjeros”, olvidan una verdad sencilla pero profunda: Keralty llegó a Colombia hace más de cuarenta años, cuando la inmensa mayoría de los colombianos de hoy —incluidos los hijos y nietos de quienes nos critican— ni siquiera habían nacido. Llegamos cuando este país daba pasos inciertos y, mientras otros debatían, nosotros ya hacíamos. No vinimos de paso: vinimos a quedarnos. Vinimos a servir. Vinimos a cuidar. Vinimos a construir“.

Grajales destaca que durante 40 años en Colombia Keralty ha construido clínicas, laboratorios, clínicas de salud mental, han educado a cientos de médicos y le han aportado a la salud colombiana mucho más que otras empresas colombianas, que también han ayudado a construir el sistema de salud del país.

Pero lo irónico, según dijo, es que “muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto. Por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos. Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba. Y, aun así, los atendemos. Porque no discriminamos”.

Ahora bien, Grajales dejó claro que desde Keralty “no pedimos privilegios ni aplausos. Solo exigimos lo justo: que se respete lo que hemos construido, que la verdad prevalezca sobre el populismo y que se reconozca que esta también es nuestra casa. Y si alguien aún lo duda, basta mirar nuestras cifras: millones de colombianos han sido cuidados por nuestras manos”.

Finalmente, el presidente del Grupo Keralty recordó que desde que están en el país bajo el cuidado de la empresa “han nacido casi un millón de colombianos. Un millón de primeros llantos. Un millón de nuevos respiros. Un millón de esperanzas que empezaron su vida en nuestros centros. Ese primer respiro no pregunta quién es el dueño de la clínica ni de dónde vino el capital: solo reconoce que está en un lugar seguro. Eso es arraigo. Eso es pertenencia. Eso es confianza”.