La Corte Suprema absuelve a médico condenado por la muerte de una bebé de dos años

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver a un pediatra hemato-oncólogo que había sido condenado a tres años de carcel por la muerte de un bebé en Huila.

El médico, identificado como Jesús Ardila Novoa, había sido llevado ante la ley después de que una menor de tan solo dos años falleciera en un hospital de Neiva a causa de la administración de un medicamento equivocado. La niña estaba recibiendo quimioterapia para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda.

Novoa fue condenado en primera y segunda instancia por el Juzgado y el Tribunal del municipio, por lo que su abogado llevó el caso ante la Corte.

El pediatra confió en su equipo médico

Según el análisis de la Corte, el hombre no incumplió su deber de cuidado durante la cirugía, pues el medicamento llamado vincristina se lo pasó una persona de su equipo médico y el, actuando bajo el principio de confianza, se lo pusó a la menor, vía intravenosa, sin revisar si era dexametasona, el que debía administrar.

La sentencia de la Sala estableció que Novoa no tenía “el deber de preguntar si cada interviniente cumplió con la función propia de su rol (…), no tenía ninguna razón para dudar o cuestionar que lo que estaba aplicando no era dexametasona, sino vincristina”, por virtud del principio de confianza.

La Corte precisó que al médico “le era imposible prever el riesgo que se concretó con la muerte de [la menor]”, y concluyó que él sí cumplió con su deber objetivo de cuidado al llevar a cabo todas las acciones urgentes para evitar la materialización del resultado.

Finalmente, se determinó que “las conclusiones de los Juzgadores de Instancia, que atribuyeron responsabilidad penal en contra del médico por el homicidio culposo, resultan contrarias a la correcta valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral”. Así, Jesús Ardila Novoa quedó absuelto de la condena que, en 2022, se había confirmado en segunda instancia.