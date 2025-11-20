Consejo de estado tumba elección del rector de la Universidad Nacional: ¿qué pasó?

El Consejo de Estado anuló la resolución 068 del 6 de junio de 2024, por la cual el abogado y académico Leopoldo Múnera fue designado como rector de la Universidad de Colombia para el periodo 2024-2027.

La entidad defendió la designación de José Ismael Peña, afirmando que el proceso de elección terminó el 21 de marzo con su nombramiento y no después, con la corrección de la elección por parte del Consejo Superior Universitario.

Hay que recordar que Leopoldo Múnera había ganado en la consulta realizada en la institución y que Peña se autoposesionó en una notaría pese al rechazo de la comunidad universitaria y a la negativa de la ministra de Educación de ese momento, Aurora Vergara, de dar el aval a la designación.

La sentencia que anuló la elección

La autoridad judicial señaló que el consejo superior de la institución educativa aplicó en forma errónea el artículo 41 de la Ley 1437 del 2011, norma que si bien permite la corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas, dispone que ello es procedente únicamente antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite, lo cual, en el presente asunto, ocurrió con el nombramiento antes mencionado y en la fecha señalada".

La sentencia consideró que el CSU “actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento”, apuntando que esta solo puede ser desvirtuada por decisiones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Paloma Valencia celebró la decisión

El proceso había sido demandado en 2024 por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien criticó con dureza la designación de Leopoldo Múnera. La senadora del Centro Democrático y Paloma Valencia, La demanda sostenía que el Consejo Superior Universitario actuó de manera irregular al invalidar la elección de José Ismael Peña, quien había sido elegido conforme a los procedimientos establecidos. Según Valencia, la designación de Múnera —a quien señaló como el candidato impulsado por el Gobierno Nacional— representaba una vulneración a la autonomía universitaria y un intento por politizar la institución.

En redes sociales, la precandidata celebró la decisión del Consejo de Estado: “Esto es un gran triunfo para la autonomía universitaria. El Gobierno Nacional debe tener claro que la universidad no es un fortín de campaña ni el espacio para impulsar su constituyente”, y finalizó diciendo: “Se acabó la campaña de la Constituyente en la Nacional. El Gobierno pierde la universidad y la recuperan sus estudiantes y profesores”.