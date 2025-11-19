Ya hay fecha para que habiliten el puente de la Calle 19 con NQS: IDU finaliza reforzamiento estructural

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el próximo 21 de noviembre de 2025, a partir de las 5:00 a.m., será habilitado el paso vehicular en sentido sur–norte en el puente de la calle 19 con avenida NQS, una de las estructuras que había sido intervenida de urgencia tras resultar afectada por el impacto de un vehículo de carga extradimensionada que superó el gálibo permitido.

De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, las intervenciones principales ya concluyeron y el tránsito podrá restablecerse en su costado oriental, mientras que las labores finales se realizarán únicamente en horario nocturno.

“Solo quedarán trabajos entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., como pintura, lavado y adecuaciones menores, para reducir al máximo cualquier afectación a la movilidad”, señaló Molano al confirmar el nuevo ajuste del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Reparación con concreto de ultra resistencia

El director explicó que los trabajos avanzaron con un ritmo acelerado debido a la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien pidió priorizar la reapertura del puente.

“Logramos fundir concreto de 7000 PSI, cuando normalmente se usa de 3000 PSI. Además, incluimos fibras metálicas para darle mayor resistencia a las vigas. Este miércoles 19 ya estamos terminando y el viernes esperamos habilitar completamente el paso”, afirmó Molano.

Las obras contemplaron:

Retiro controlado del concreto deteriorado.

Reparación de vigas con concreto de ultra alto desempeño (UHPC) reforzado con fibras metálicas.

reforzado con fibras metálicas. Aplicación de recubrimientos protectores.

Restauración de acabados y elementos estructurales.

Estas intervenciones permiten recuperar la capacidad original del puente, prolongar su vida útil y garantizar un comportamiento seguro ante cargas futuras.

A la espera de pruebas técnicas finales

Pese a que la obra está en su fase final, el IDU explicó que el puente solo será habilitado tras recibir la validación técnica completa de resistencia y comportamiento estructural.

“Estamos esperando los resultados de las pruebas para tener la tranquilidad de que podemos abrir el puente sin ningún riesgo. La instrucción era movernos y lo cumplimos”, concluyó Molano.

La reapertura parcial permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento en un corredor clave para la movilidad de Bogotá, especialmente para quienes transitan entre el centro y el norte de la ciudad por la NQS.