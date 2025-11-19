Cartagena estará sin agua por 32 horas: más de 300 barrios no tendrán servicio entre el 26 y el 27 de noviembre

Con el fin de mejorar el servicio del acueducto en Cartagena, la empresa Aguas de Cartagena informó sobre cortes en el sistema por 32 horas entre el 26 y el 27 de noviembre. Según informaron, durante los cortes se harán obras de optimización y mantenimiento del sistema.

La interrupción se hará en dos grupos, uno que tendrá suspensión desde el 26 de noviembre y durante 21 horas; y otro que tendrá corte del servicio durante el 27 de noviembre y durante 19 horas. A continuación, conozca cuáles son los más de 300 barrios afectados y los grupos a los que pertenecen.

Barrios que estarán sin agua en Cartagena el 26 de noviembre

Los barrios del grupo 1 estarán sin servicio desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre. A continuación, conozca cuáles son los barrios afectados:

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Urbanización El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla (sector El Progreso), La Campiña,Nuevo Bosque, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Plan 400, El Socorro, El Nogal, Ternera, San Fernando, Los Ciruelos, La Concepción, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Beirut, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Medellín.

Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, La Boquilla, Mar Linda, San José de Los Campanos, Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Portal de La Cordialidad, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I, Villa Grande de Indias II, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Parque Heredia, Asturias, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I, La Esmeralda II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Los Olivos, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela, Nueva Colombia, Las Torres, Los Trupillos, El Progreso, Los Robles, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Los Pinos, Henequén y Colinas de Betania.

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C. España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47. Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A. Bosque entre la transversal 51B y 52 B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A. San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54. Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F. Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida el Consulado y la Pedro de Heredia. Los Calamares m18 hasta la Mz 24, Mz 26 Y Mz 50, manzanas 48,49,56,57,60,61,62 y 63. San Pedro, entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

Barrios que estarán sin agua en Cartagena el 27 de noviembre

Los barrios del grupo 2 no tendrán servicio de agua desde las 12:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. del 27 de noviembre. A continuación, conozca cuáles son los barrios afectados:

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Lo Amador, Barrio Torices, La María, La Candelaria, La Española, Loma de Diamante (Torices), Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, Urbanización Cielo Mar, Pablo VI I, Pablo VI II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), La María, Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, Las Delicias, Lo Amador, La Quinta, Torices, Armenia y La Boquilla.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, San José Obrero, Nuevo Porvenir, La Candelaria, Las Gaviotas, San Antonio (sector Olaya), Stella (sector Olaya), Los Alpes, Las Palmeras, Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, Chiquinquirá, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria, Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, Parque Residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes, Jardines de Junio II, Villa Adriana, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Santa Lucía, Las Acacias, El Progreso, Arcos del Triunfo, Zaragocilla, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente y Rincón del Bosque.