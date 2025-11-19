“Diga la verdad”: Petro le dice a Angélica Lozano que aseguró que la reforma tributaria le afecta el bolsillo a todos

La senadora Angélica Lozano publicó un video a través de sus redes sociales en el que habló sobre la reforma tributaria que está tramitando el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que esta no está dirigida a los más ricos ni a los bancos, que nunca pierden, y que le afectará el bolsillo a todos los colombianos.

Lozano también aseguró que ahora en diciembre la reforma del gobierno busca un recaudo de 16 billones de pesos.

Nueva reforma tributaria le afectaría a todos los colombianos según Angélica Lozano

“Llegó diciembre con su alegría una reforma de 16 billones de pesos que le quiere clavar el gobierno a los colombianos. Esta reforma tributaria no es para reducir la evasión, para mejorar la inversión, ni va para controlar el déficit. No. Lo que busca es financiar un presupuesto con un hueco enorme, incluso mayor de esos 16 billones de pesos, ¿producto de qué? de un gasto inflado, innecesario e incluso de plata que tienen sin ejecutar", explicó Lozano.

La senadora también aseguró que “ojo con lo que viene porque nos golpea a todos. Hay cosas técnicas como reducir el componente inflacionario. En plata blanca, eso quiere decir que paguen doble impuesto quienes hacen un esfuerzo y un sacrificio por ahorrar un CDT. No es el de personas multimillonarias”.

También dijo que “hay algo que es muy taquillero, que es subirle los impuestos a los bancos, eso suena bien, ¿quién los quiere defender?, pero los bancos nunca pierden, eso se lo van a trasladar inmediatamente a las tarifas en los servicios, a quienes tienen cualquier producto bancario".

Lozano también dijo que las compras por menos de 200 dólares dejarían de estar exentas y tendían impuestos. “Colombia no necesita una nueva reforma tributaria, necesita responsabilidad fiscal, disciplina en el gasto”.

A lo que la senadora dijo, el presidente le respondió a través de X, antes Twitter, diciendo: "Diga la verdad, la ley tributaria afecta el bolsillo de los multimillonarios. Y lo necesita el pueblo colombiano“.