“Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo”: Exministro Juan Fernando Cristo se lanza a la presidencia

El exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, anunció oficialmente su aspiración a la presidencia este miércoles 19 de noviembre. La noticia se da después de que la Corte Constitucional restituyera la personería jurídica de su partido, En Marcha, abriendo el camino para que participara en las elecciones de 2026.

“El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos” afirmó el exfuncionario después de solicitar a los asistentes un minuto de silencio por los menores de edad muertos durante bombardeos del Ejército a disidencias de “Iván Mordisco”.

Cristo, quien ha ejercido como senador de la república en varias ocasiones y también fue ministro del Interior durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, se manifestó respecto a hechos recientes que han sacudido la opinión pública del país, como los polémicos bombardeos, y respondió preguntas sobre su posición política y las eventuales cercanías con otros partidos y coaliciones.

“El tal petrosantismo no existe”

El candidato fue indagado sobre su simpatía con el llamado “petrosantismo” que han señalado algunos sectores de derecha, en vista, sobre todo, de su ejercicio como ministro en ambos gobiernos. “El tal petrosantismo no existe” dijo Cristo, afirmando que era “un imaginario de la derecha de este país”. “Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo, un liberal reformista”, insistió.

Sin embargo, pese a intentar distanciar moderadamente su imagen de la del actual presidente, defendió algunas de las decisiones de su gobierno, como la adquisición de los aviones Gripen para la Fuerza Aérea Colombiana y no excusó parcialmente las acciones del Ejército en las que murieron los menores reclutados. “Es una tragedia la muerte de los niños, se repite una y otra vez, nos duele a todos, pero lamentablemente es la guerra que tenemos que acabar”, comentó, y agregó que “no es sensato renunciar a una capacidad ofensiva que tiene el estado colombiano con su fuerza aérea”.

Sobre la misma cuestión, se pronunció en contra de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alegando que “serviría para aliciente para que en cada campamento, en cada célula de las disidencias de ‘Mordisco’, del ELN, de Calarcá, tengan menores para evitar que sean atacados”.

Lea también: Golpe al microtráfico en Bogotá: Desarticulan ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, bandas que movían $200 millones mensuales

“Están abiertas todas las posibilidades”

Juan Fernando Cristo afirmó que contempla la posibilidad hacer parte de una eventual coalición, un “Frente Amplio” que integre a otras fuerzas de Izquierda, y que podría incluir a candidatos como Roy Barreras e Ivan Cepeda, pero que tampoco descarta de conversar con la gente de centro y con los liberales. “Yo soy liberal, fundamentalmente” recordó, haciendo referencia al partido del que se distanció, y aclaró que “están abiertas todas las posibilidades”. También dijo que iría solo a la primera vuelta presidencial en caso de no llegar a acuerdos con otros movimientos.

“No cuente conmigo para el catastrofismo”

Yendo en contravía de lo que proponen otros precandidatos, el exministro dijo que afronta la campaña con una actitud optimista y que no cree que Colombia esté en su peor momento: “No cuenten conmigo para el catastrofismo y el fatalismo que algunos quieren vender”.

Además, dijo que intentaría alejarse de discursos extremistas: “Veo con preocupación que en Colombia, en estos últimos días, salen un sinnúmero de candidatos y dirigentes a decir «tenemos que unirnos, todos, pero contra Petro y contra el gobierno», y del otro lado salen y dicen «tenemos que unirnos todos pero contra la derecha»“.

Cristo añadio que su campaña “se va a caracterizar por el respeto, por el argumento y no por el insulto y la descalificación a nadie” y dijo que de su parte “jamás van a escuchar que hay que destripar a un candidato de la derecha o que hay que exterminarlo”, haciendo referencia al comentario del comediante Piter Albeiro.