Ministerio de Trabajo estaría de acuerdo con las centrales obreras en la designación del Salario Mínimo para 2026

El salario mínimo de 2026 será el tema a tratar los próximos días antes de que termine el año. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino dio a conocer que el próximo 1 de diciembre, se instalarán las mesas de concertación de la que participarán además del Gobierno Nacional, las centrales obreras y los empresarios.

Precisamente en entrevista con Mañanas Blu, el jefe de la cartera se refirió al término salario vital y movil, promovido por la Organización Nacional del Trabajo y que el gobierno colombiano quiere implemenar.

“La discusión desde el punto de vista técnico que abordaremos, tendrá en cuenta por lo menos tres variables: inflación causada, inflación esperada y productividad de la economía”, detalló Antonio Sanguino.

Igualmente, el ministro de Trabajo fue consultado sobre la propuesta de Armando Benedetti, quien aseguró que el salario quedaría en $1.800.000 sin especificar si era con auxilio de transporte o no.

“Lo que dijo el ministro Armando Benedetti fue al ojometro. No se corresponde al método de discusión y debate de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales. Es más el Ministerio del Interior no concurre esa comisión. La última palabra sobre la propuesta que llevaremos la tiene el presidente de la Repúblia (...) Yo si debo anticipar que vamos a mantener la vocación que ha tenido este gobierno, en relación ​con el incremento del salario mínimo, que signifique el incremento real de los ingresos de os trabajadores". dijo el ministro para el medio anteriormente mencionado.

Centrales obreras piden que el incremento del salario mínimo para 2026 sea de dos dígitos

Al respecto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó que llegará con una posición ​clara, pidiendo que el incremento del salario sea de dos dígitos.

“Por eso respaldamos que el aumento para 2026 sea de dos dígitos, tal como lo ha planteado el Gobierno, garantizando protección al ingreso sin afectar inflación, empleo ni crecimiento“, expresaron desde la CUT.

De esta manera, los gremios sindicales tendrían la cifra del 10%. A este pronunciamiento, Sanguino detalló:

“Es normal que las centrales obreras presenten sus propuestas aspiracionales que están ​por encima de la inflación y de lo que propone los empresarios. Antes los gobiernos decretaban el salario mínimo en una cifra muy cercana a lo que proponían los empresarios y muy distante de los que proponían los trabajadores. Nosotros en este caso atendemos de manera muy seriamente las expectativas de los trabajadores y buscamos un justo medio".