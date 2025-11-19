Gobierno tendría listo acuerdo con el Clan del Golfo según confirmó la Canciller Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el gobierno tiene listo acuerdo con el Clan del Golfo

La canciller, Rosa Villavicencio, anunció este miércoles, 19 de noviembre, en la Tribuna EFE-Casa América, que el acuerdo con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, está muy cerca y que se podría firmar antes de que acabe el gobierno de Gustavo Petro.

La canciller aseguró que el Clan del Golfo estaría dispuesto a dejar de ejecutar todas las actividades ilegales en el país.

¿Cuándo se firma el acuerdo del gobierno Petro con el Clan del Golfo?

“Hay evidencias de que sí quieren; es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal”, le dijo la canciller a la Tribuna de EFE en la Casa de América.

Cabe recordar que el gobierno inició los diálogos con esta organización criminal desde septiembre en Catar, una ciudad que está a más de 25 horas de vuelo.

La estructura tendría en el país cerca de 9000 miembros que se dedican a cometer los peores delitos, entre los que priman el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, los homicidios selectivos, el desplazamiento, el tráfico de migrantes, entre otros.

Según se estableció, este acuerdo no es un diálogo para la paz, sino que se trataría de una conversación socio-jurídica para conseguir un sometimiento a la justicia.

La canciller habría asegurado que ese nuevo encuentro se registraría muy pronto, “seguramente este mes o al otro pueda hacerse una segunda ronda (en Catar) donde se fijen acuerdos muy concretos (...) no se puede tener mesas indefinidas para hablar y no concretar nada (...) El Clan del Golfo ha mostrado una voluntad, no ha vuelto a actuar. Tenía un control muy fuerte en el Darién, sobre todo del tráfico de personas, un negocio casi mayor que la cocaína, y eso se ha suspendido por parte de ellos”.