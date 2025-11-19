Fuerte ataque con explosivos en Suárez, Cauca, deja a una mujer muerta y un menor herido

Las autoridades de Suárez, Cauca, confirmaron un ataque reportado hacia las 2:00 p.m. del 19 de noviembre contra la Estación de Policía del municipio. El atentado causó la muerte de una mujer de nacionalidad ecuatoriana y dejo herido a un menor de edad, además de causar daños materiales en construcciones cercanas.

Las autoridades atribuyeron el hecho a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’, las cuales habrían utilizado drones cargados con material explosivo para el hostigamiento. Según un comunicado de la Alcaldía, varias personas resultaron afectadas por aturdimiento y crisis nerviosas.

El alcalde de Suárez, César Cerón, se manifestó en contra del ataque y pidió apoyo al Gobierno: “Hacemos un llamado contundente y con fuerza exigiéndole al Gobierno Nacional, que nos atienda, que atienda la situación del municipio y el departamento. Creo que esto se salió de las manos, se salió de control”.

“No es fácil para nosotros como administración, ni mucho menos para la comunidad estar permanentemente en esa clase de conflictos”, comentó el mandatario local y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Peligro constante en el Cauca

Esta ofensiva se suma a otra registrada en Jambaló, ubicado al nororiente del departamento. Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron la Estación de Policía de ese municipio durante tres horas. Siete policías y un civil resultaron heridos, además de varias viviendas y locales que quedaron afectados.

En Cajibío también se presentó un ataque a cargo de hombres armados que dispararon contra el cuartel policial, sin embargo, en este caso, no se reportaron heridos.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por la violencia armada, registrando constantemente hechos que ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de los habitantes. En el comunicado oficial, la administración de Suárez exige a los actores armados el respecto al Derecho Internacional Humanitario y les insiste retomar el diálogo, uniéndose a la protesta del alcalde Cerón por la situación que viven varios municipios del Cauca.