Encuentran el cuerpo de una de las mujeres desaparecidas tras creciente súbita en Silvania, Cundinamarca

Bomberos de Cundinamarca confirmo el hallazgo de una de las personas desaparecidas en la via de Silvania, que conduce al municipio de Tibacuy, tras las precipitaciones de la noche del 17 de noviembre y la madrugada del 18. La desaparición se dio después de que el carro en el que se encontraba fuera arrastrado por la corriente de la quebrada Yayata, a la altura de la vereda El Hato.

La mujer hallada sin vida podría ser la menor de edad que iba en el vehículo con tres familiares suyos. La adolescente de 16 años, identificada como Manuela Villota Escandón, era una de las personas desaparecidas a causa del desastre provocado por las lluvias.

Según el informe, el cadáver de la menor se encontró a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas. En ese lugar se concentraban las labores de búsqueda por el aumento del caudal. Los organismos de rescate y el Ejército Nacional siguen en la zona buscando a las otras dos mujeres desaparecidas, Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años, y Teresa Escandón, de 65.

La tragedia ya había dejado sin vida a Segundo Miguel Villota, quien también iba en el carro y fue hallado poco después de que se reportara la creciente.

Actualmente se espera que el Cuerpo Técnico de Investigación llegue al lugar para confirmar la identidad del cadaver encontrado.

El saldo que deja el desastre

Las autoridades han informado que 17 viviendas del barrio la Esperanza, en el municipio de Silvania, fueron destruídas por la creciente y más de 60 personas resultaron damnificadas.

“Como consecuencia de un evento climático extraordinario con intensas y continuas precipitaciones registradas la noche del 17 de noviembre de 2025, se generó una alta saturación en el suelo, desestabilizando zonas de ladera y provocando múltiples crecientes súbitas y graves desprendimientos de tierra (movimientos en masa) en el territorio municipal. El impacto directo de estas condiciones se materializó con el desbordamiento de la quebrada Yayata afectando gravemente el barrio Kennedy en el sector La Esperanza”, informó el documento compartido por Ricardo Pulido Garzón, alcalde de Silvania.