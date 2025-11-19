Dos adultos mayores se salvaron de un incendio en Soacha, pero perdieron a sus mascotas

En horas de la noche del martes 18 de noviembre, un fuerte incendio alertó a los vecinos del barrio Hogares de Soacha. En el primer piso de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Vida Nueva I, dos adultos mayores corrieron peligro cuando el fuego comenzó a consumir sus pertenencias.

Las llamas y el humo fueron percibidos por personas del mismo conjunto que alertaron al cuerpo de bomberos. Cuando este llegó al lugar, ambas personas de la tercera edad fueron rescatadas y trasladadas a un centro asistencial. Sin embargo, en el trágico hecho perdieron la vida dos gatos que estaban con ellos en la vivienda.

Después de apagar el fuego, se pudo ver el estado en el que quedó el inmueble. En fotos se evidencia que la vivienda resultó en pérdida total por la intensidad de las llamas.

La acumulación de materiales reciclables empeoró la situación

Según un bombero entrevistado por Noticias Caracol, probablemente el incendio se propagó con rapidez porque en la casa se acumulaba material reciclable. El hombre, que estuvo en el lugar en la labor de mitigación de las llamas, afirmó que los dos gatos que se encontraban en la casa fueron hallados sin signos vitales.

En redes sociales se difundieron fotos del incendio y diferentes usuarios, que dicen ser del sector, manifestaron que ya se había advertido la situación de acumulación del lugar donde, incluso, dicen que ya se han reportado incendios en otras ocasiones. Además, demostraron su preocupación por el peligro que puede representar el amontonamiento de objetos de ese tipo para facilitar la proliferación de las llamas.

Aún no se conoce el estado de salud de los dos adultos mayores y las autoridades siguen investigando el caso para determinar las causas del incendio que hizo salir, asustados, a vecinos de los hogares aledaños.