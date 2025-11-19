Noticias

Empresas podrán pagar menos impuestos por contratar a personas con discapacidad y jóvenes sin experiencia laboral

La medida hace parte de un pliego de incentivos que busca promover la contratación de varios grupos vulnerables.

silla de ruedas Foto: Pixabay.
Por Laura Manuela Cano

En Colombia, tener una discapacidad representa una barrera a la hora de conseguir empleo. Según las cifras más recientes del DANE, la tasa de ocupación de personas con discapacidad es del 17,9 %, comparado con el 60,9 % en el caso de la población sin discapacidad. En vista de la necesidad de incrementar la inclusión laboral de este grupo y otros en situación de vulnerabilidad, el Ministerio del Trabajo anunció un conjunto de incentivos a las empresas por su contratación.

“Queremos estimular con un conjunto de incentivos, además de los programas que adelantamos desde el Ministerio del Trabajo, la generación de empleo y la posibilidad de que podamos armonizar trabajo digno y decente con productividad, con crecimiento económico”, dijo durante la presentación de las medidas el ministro de esta cartera, Antonio Sanguino.

Reducción de impuestos por contratación inclusiva

Las empresas que vinculen a personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, tendrá una reducción del 200 % de los salarios y prestaciones laborales en el impuesto a la renta. Además, en caso de contratar a jóvenes de entre 18 y 28 años en su primer empleo, tendrán la rebaja será del 120 % de los salarios en ese mismo impuesto.

Los adultos mayores sin pensión también están incluidos en esta medida, pues su contratación también representará un descuento del 120 %. Asimismo, habrá progresividad en aportes parafiscales cuando se trate de personas pospenadas, es decir, que ya cumplieron sus condenas judiciales, y las reducciones serán mayores si el 60 % de las vinculaciones son a mujeres o personas transgénero.

‘Alianza por el Empleo Inclusivo’

Durante la misma jornada, el ministerio, junto con la unidad de Servicio Público de Empleo y la Fundación Natalia Ponce de León firmaron la ‘Alianza por el Empleo Inclusivo’. En ella se incluyen los incentivos ya nombrados y otras estrategias para fortalecer la inclusión y la igualdad en el acceso a empleo.

Natalia Ponce de León, directora de la fundación que lleva su nombre, afirmó: “esta alianza es importante puesto que en el área que llevo trabajando, que es violencia basada en género y la prevención en mujeres y niñas, es fundamental esa inclusión laboral y social, tanto para las víctimas como para sus familias, porque rompe círculos familiares. Invito a las empresas para que se animen, eso hace país”.

Por último, se presentaron los sellos de reconocimiento empresarial con los que se distinguiran a las empresas que promuevan prácticas inclusión laboral. Estos incluyen el “Sello Amigable Adulto Mayor” y, para quienes contraten personas que estuvieron privadas de la libertad, el “Sello de segundas oportunidades”.

       

