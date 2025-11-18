“¿Tú te imaginas al presidente Uribe de ministro de defensa?“: Abelardo de la Espriella revela a quienes pondría en su gabinete

El precandidato Abelardo de la Espriella reveló, en una entrevista con el medio Semana, quienes serían algunos de los personajes que le gustaría tener en su gabinete si llega a ser jefe de estado. El abogado afirmó que le gustaría incluir a varios personajes conocidos de la política nacional que, incluso, se disputan actualmente la presidencia como precandidatos.

“Yo soy un tipo sin complejos e inseguridades, y Dios me ha dado algo de inteligencia y el suficiente discernimiento para entender que debo rodearme de gente más inteligente que yo”, afirmo De la Espriella, llamando “halcones” y “tigres de bengala” a quienes mencionó para comandar los distintos ministerios.

Álvaro Uribe en la cartera de defensa

El precandidato reiteró su deseo de tener al expresidente Álvaro Uribe como parte de su gobierno. Meses antes había dicho que lo quería en la vicepresidencia, pero Uribe descartó aspirar a ese puesto, por lo que ahora afirma quererlo como ministro de defensa en caso de que el exsenador no regrese al congreso.

“¿Tú te imaginas al presidente Uribe de ministro de defensa? hermano, por favor. Tenemos al Messi de la política en la banca, vamos a sacarlo", señaló, reiterando la admiración que siempre ha expresado por el fundador del Centro democrático, quien recientemente enfrentó un proceso judicial del que fue absuelto tras recibir una condena de 12 años de prisión domiciliaria.

Varios precandidatos en el gabinete

Entre las otras personas que nombró está Enrique Gómez Hurtado, exsenador que murió en 2019, tal vez queriendo referirse a Enrique Gómez Martínez, miembro del partido Salvación Nacional. El político ha apoyado públicamente la precandidatura de De la Espriella, por lo que no sorprende que lo considere para su gabinete.

Además, barajó a otros políticos de derecha y precandidatos presidenciales, como Miguel Uribe Londoño, Maria Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

¿Ya hay fórmula vicepresidencial?

De la Espriella dijo que aún no ha decidido quién sería su fórmula a la vicepresidencia, pues dijo estar tomándose la campaña con calma. Dijo que no tiene que ser una mujer, pero sí debe ser alguien “que comparta los mismos principios o valores fundacionales y que esté dispuesto, o dispuesta, a hacerse moler por Colombia para salvarla y reconstruirla”.

El candidato afirmo que cree que es el único que se está gozando la campaña y dice estar divirtiéndose y sin presionar nada en su aspiración a la Casa de Nariño.