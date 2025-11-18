Noticias

TransMilenio lanza dos nuevas rutas para mejorar la movilidad en Suba, Chapinero y Usaquén

Desde el 18 de noviembre entran en operación dos nuevas rutas TransMiZonal que beneficiarán a más de 13.000 usuarios al día en Suba, Chapinero y Usaquén, mejorando la conexión y oferta de movilidad.

Por Manuel Quintana

Con el objetivo de fortalecer la oferta de movilidad y optimizar las alternativas de desplazamiento para la ciudadanía, TRANSMILENIO S.A. anunció la entrada en operación de dos nuevas rutas TransMiZonal a partir de este martes 18 de noviembre. Estas rutas están diseñadas para mejorar la conexión en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, especialmente en las franjas horarias de mayor demanda, y se espera que beneficien a más de 13.000 usuarios al día.

Según la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz, esta ampliación responde tanto a solicitudes de la comunidad como a un análisis técnico del comportamiento operacional del sistema.“Estas dos nuevas rutas fueron creadas de acuerdo con el seguimiento técnico a la operación de las rutas del sistema y en concordancia con solicitudes de la comunidad. Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía. Invitamos a todos a usar y cuidar el transporte público de Bogotá, que ofrece una opción rápida y a precios justos”, afirmó.

Ruta BC165: Unicentro – Suba Rincón

La primera de estas nuevas rutas es la BC165, que conectará Suba Rincón con Unicentro, uno de los centros comerciales más concurridos del norte de la ciudad.

Recorrido

  • Sentido hacia Unicentro: inicia en la calle 132 con carrera 94 (barrio Costa Rica).
  • Transita por la Avenida Rincón, atravesando sectores como San Jorge, Calatrava, La Calleja y Santa Bárbara Central.
  • El trayecto cuenta con 24 paraderos.

En su retorno hacia Suba, mantiene la misma ruta y dispone de 21 paraderos, facilitando el acceso a zonas residenciales y comerciales de alta demanda.

Horarios

  • Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m.
  • Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.

Ruta CA164: Suba Tibabuyes – Porciúncula

La segunda ruta nueva, la CA164, conectará el sector de Suba Tibabuyes con La Porciúncula, en Chapinero, una zona estratégica para estudiantes, trabajadores y visitantes a la zona comercial y empresarial.

Recorrido

  • Inicia en la calle 132 con carrera 132A (barrios Santa Rita y Nogales Suba).
  • Pasa por la calle 127, Calatrava, la carrera 11, Quinta Camacho y la carrera 15.
  • En total, el servicio cuenta con 55 paraderos en ambos sentidos, convirtiéndola en una de las rutas con mayor cobertura zonal.

Horarios

  • Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. y 1:00 p. m. – 7:00 p. m.

Rutas actuales por la Avenida El Rincón

TRANSMILENIO recordó que, con la apertura de la Avenida El Rincón, las rutas existentes CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial siguen circulando por este corredor vial estratégico para la movilidad de Suba.

Estas nuevas rutas, operadas por el concesionario E Masivo S.A.S., amplían la cobertura del transporte público en Bogotá, brindando más opciones a miles de usuarios que requieren conexiones rápidas, seguras y eficientes en el norte y noroccidente de la ciudad.

       

