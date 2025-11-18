TransMilenio lanza dos nuevas rutas para mejorar la movilidad en Suba, Chapinero y Usaquén

Con el objetivo de fortalecer la oferta de movilidad y optimizar las alternativas de desplazamiento para la ciudadanía, TRANSMILENIO S.A. anunció la entrada en operación de dos nuevas rutas TransMiZonal a partir de este martes 18 de noviembre. Estas rutas están diseñadas para mejorar la conexión en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, especialmente en las franjas horarias de mayor demanda, y se espera que beneficien a más de 13.000 usuarios al día.
Lea también: Increíble: una médica de 65 años fue condenada a 30 años de cárcel por criticar a Maduro en WhatsApp
Según la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz, esta ampliación responde tanto a solicitudes de la comunidad como a un análisis técnico del comportamiento operacional del sistema.“Estas dos nuevas rutas fueron creadas de acuerdo con el seguimiento técnico a la operación de las rutas del sistema y en concordancia con solicitudes de la comunidad. Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía. Invitamos a todos a usar y cuidar el transporte público de Bogotá, que ofrece una opción rápida y a precios justos”, afirmó.
Ruta BC165: Unicentro – Suba Rincón
La primera de estas nuevas rutas es la BC165, que conectará Suba Rincón con Unicentro, uno de los centros comerciales más concurridos del norte de la ciudad.
Recorrido
- Sentido hacia Unicentro: inicia en la calle 132 con carrera 94 (barrio Costa Rica).
- Transita por la Avenida Rincón, atravesando sectores como San Jorge, Calatrava, La Calleja y Santa Bárbara Central.
- El trayecto cuenta con 24 paraderos.
En su retorno hacia Suba, mantiene la misma ruta y dispone de 21 paraderos, facilitando el acceso a zonas residenciales y comerciales de alta demanda.
Horarios
- Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m.
- Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m.
- Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.
Ruta CA164: Suba Tibabuyes – Porciúncula
La segunda ruta nueva, la CA164, conectará el sector de Suba Tibabuyes con La Porciúncula, en Chapinero, una zona estratégica para estudiantes, trabajadores y visitantes a la zona comercial y empresarial.
Recorrido
- Inicia en la calle 132 con carrera 132A (barrios Santa Rita y Nogales Suba).
- Pasa por la calle 127, Calatrava, la carrera 11, Quinta Camacho y la carrera 15.
- En total, el servicio cuenta con 55 paraderos en ambos sentidos, convirtiéndola en una de las rutas con mayor cobertura zonal.
Horarios
- Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. y 1:00 p. m. – 7:00 p. m.
Rutas actuales por la Avenida El Rincón
TRANSMILENIO recordó que, con la apertura de la Avenida El Rincón, las rutas existentes CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial siguen circulando por este corredor vial estratégico para la movilidad de Suba.
Estas nuevas rutas, operadas por el concesionario E Masivo S.A.S., amplían la cobertura del transporte público en Bogotá, brindando más opciones a miles de usuarios que requieren conexiones rápidas, seguras y eficientes en el norte y noroccidente de la ciudad.