TransMilenio lanza dos nuevas rutas para mejorar la movilidad en Suba, Chapinero y Usaquén

Con el objetivo de fortalecer la oferta de movilidad y optimizar las alternativas de desplazamiento para la ciudadanía, TRANSMILENIO S.A. anunció la entrada en operación de dos nuevas rutas TransMiZonal a partir de este martes 18 de noviembre. Estas rutas están diseñadas para mejorar la conexión en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, especialmente en las franjas horarias de mayor demanda, y se espera que beneficien a más de 13.000 usuarios al día.

Según la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz, esta ampliación responde tanto a solicitudes de la comunidad como a un análisis técnico del comportamiento operacional del sistema.“Estas dos nuevas rutas fueron creadas de acuerdo con el seguimiento técnico a la operación de las rutas del sistema y en concordancia con solicitudes de la comunidad. Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía. Invitamos a todos a usar y cuidar el transporte público de Bogotá, que ofrece una opción rápida y a precios justos”, afirmó.

Ruta BC165: Unicentro – Suba Rincón

La primera de estas nuevas rutas es la BC165, que conectará Suba Rincón con Unicentro, uno de los centros comerciales más concurridos del norte de la ciudad.

Recorrido

Sentido hacia Unicentro: inicia en la calle 132 con carrera 94 (barrio Costa Rica) .

inicia en la . Transita por la Avenida Rincón , atravesando sectores como San Jorge , Calatrava , La Calleja y Santa Bárbara Central .

, atravesando sectores como , , y . El trayecto cuenta con 24 paraderos.

En su retorno hacia Suba, mantiene la misma ruta y dispone de 21 paraderos, facilitando el acceso a zonas residenciales y comerciales de alta demanda.

Horarios

Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m.

4:30 a. m. – 8:30 a. m. y 2:00 p. m. – 8:00 p. m. Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m.

5:00 a. m. – 7:30 p. m. Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.

Ruta CA164: Suba Tibabuyes – Porciúncula

La segunda ruta nueva, la CA164, conectará el sector de Suba Tibabuyes con La Porciúncula, en Chapinero, una zona estratégica para estudiantes, trabajadores y visitantes a la zona comercial y empresarial.

Recorrido

Inicia en la calle 132 con carrera 132A (barrios Santa Rita y Nogales Suba).

(barrios Santa Rita y Nogales Suba). Pasa por la calle 127 , Calatrava , la carrera 11 , Quinta Camacho y la carrera 15 .

, , la , y la . En total, el servicio cuenta con 55 paraderos en ambos sentidos, convirtiéndola en una de las rutas con mayor cobertura zonal.

Horarios

Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. y 1:00 p. m. – 7:00 p. m.

Rutas actuales por la Avenida El Rincón

TRANSMILENIO recordó que, con la apertura de la Avenida El Rincón, las rutas existentes CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial siguen circulando por este corredor vial estratégico para la movilidad de Suba.

Estas nuevas rutas, operadas por el concesionario E Masivo S.A.S., amplían la cobertura del transporte público en Bogotá, brindando más opciones a miles de usuarios que requieren conexiones rápidas, seguras y eficientes en el norte y noroccidente de la ciudad.