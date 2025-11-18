Increíble: una médica de 65 años fue condenada a 30 años de cárcel por criticar a Maduro en WhatsApp

Un hecho sin precedentes tiene la polémica al rojo vivo en Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro condenara a 30 años de prisión a una médica de 65 años por un audio de WhatsApp. Según se ha podido conocer, la mujer, que fue identificada como Marggie Orozco, tiene graves problemas de salud y se teme por su integridad.

La condena en contra de la mujer de 65 años es sustentada bajo los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. La detención de la médica se dio en agosto del 2024 en San Juan de Colón, en el estado de Táchira, luego de las polémicas elecciones en las que Maduro se reeligió.

Por un audio de WhatsApp podría morir encarcelada

Lo increíble del caso es que la razón por la cual fue detenida, judicializada y condenada a 30 años de prisión fue por enviar un audio de WhatsApp. En este audio criticaba al Gobierno de Maduro y se quejaba de la repartición de bombonas de gas en la comunidad.

La mujer está recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, en el estado de Táchira. Desde esta cárcel deberá pagar su severa condena y no es claro si podrá acceder o no a beneficios que le permitan salir de prisión.

Se teme por la salud de la mujer

Marggie Orozco tiene un historial médico complejo, en el que se incluyen dos infartos que ha tenido en los últimos dos años, siendo el más reciente estando recluida por las autoridades venezolanas. De igual forma, se ha revelado que la mujer padece de depresión crónica, desarrollada tras la muerte de sus dos hijos en un intento de atraco y en un accidente, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.