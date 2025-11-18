Confirmado: En bombardeo del gobierno Petro contra Iván Mordisco murieron en total 15 menores de edad

En las últimas horas se confirmó finalmente la cantidad de menores de edad que murieron luego que se ejecutara el bombardeo contra Iván Mordisco de las disidencias de las FARC. Los análisis forenses de cuerpos tras operaciones en Guaviare, Amazonas y Arauca, revelan que entre las víctimas hay niñas, niños y adolescentes, que fueron reclutados por estos gerrilleros.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que en total son 15 menores de edad los que murieron en los bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares desde el 24 de agosto.

En bombardeos de las Fuerzas Militares murieron en total 15 menores de edad

De acuerdo con la información, en la operación del 24 de agosto en El Retorno en el Guaviare murieron tres (3) menores; en el operativo del primero de octubre en Puerto Santander en el Amazonas, se confirmaron cuatro (4) ; y en los bombardeos del 10 de noviembre en Calamar en el Guaviare, hubo siete (7) menores fallecidos y una (1) menor muerta en la operación del 13 de noviembre en Puerto Rondón en Arauca.

En relación a la cantidad de menores muertos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales y dijo: “Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34 % el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país, lo denunciaré a la corte penal internacional”.

El mandatario lo hizo en respuesta a la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, que publicó las cifras de los menores asesinados en los bombardeos y le envió un mensaje al mandatario.

“Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados. A los grupos armados ilegales les exigimos liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados”, escribió la funcionaria.