Nueva encuesta del CNC revela los precandidatos presidenciales favoritos de la derecha: uno de ellos pasarían a segunda vuelta

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto de los precandidatos presidenciales de la derecha.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC), dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta, sobre la intención de voto tanto de los precandidatos presidenciales, como de los partidos políticos para llegar al Congreso de la República.

El estudio se encargó de indagar a los ciudadanos, por cuál candidato presidencial votaría, por quién votaría ante una eventual segunda vuelta, el partido político de preferencia entre otras preguntas.

Llama la atención los resultados que arrojó la encuesta sobre las intenciones de voto en el espectro de la derecha colombiana, allí se identificó que Miguel Uribe Londoño y Abelardo De la Espriella, son los precandidatos presidenciales de preferencia sobre la ciudadanía.

Abelardo de la Espriella obtuvo un 19.6% y Miguel Uribe Londoño un 14.2%. De esta manera, también se consultó sobre la afinidad al interior del Centro Democrático y allí también salió ganador Uribe Londoño con un amplio margen.

- Miguel Uribe Londoño: 45.8%

- María Fernanda Cabal: 11.4%

- Paloma Valencia: 11.3%

- Paola Holguín: 1.7%

- Andrés Guerra: 1.7%

El CNC preguntó: ¿Si las elecciones fueran este domingo, por cuál candidato votaría?

- Iván Cepeda: 20.9%

- Abelardo de la Espriella: 14.4%

- Sergio Fajardo: 7.8%

- Claudia López: 5.0%

- Miguel Uribe Londoño: 4.1%

En cuanto a la intención de voto en los partidos políticos, los resultados fueron:

- Movimiento Colombia Humana Pacto/Histórico: 24.3%

- Partido Centro Democrático: 19.4%

- Partido Liberal: 8.6%

- Partido Conservador: 4.0%

- Partido de la U: 2.3%

Por otro lado, la encuesta también preguntó por la intención de voto en los precandidatos presidenciales que se denominan de centro.

- Sergio Fajardo: 18.2%

- Claudia López: 13.7%

- Juan Manuel Galán: 11.9%

- Juan Daniel Oviedo: 3.3%

- David Luna: 2.9%