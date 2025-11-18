“No sea ridícula”: María José Pizarro arremetió contra Paloma Valencia que demandó la personería jurídica del Pacto histórico

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, senadora y precandidata del Centro Democrático. (Foto: Publimetro / Captura de video @PalomaValenciaL 18 de noviembre de 2025)

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y actual jefe de debate de la candidatura de Iván Cepeda, arremetió contra Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, que demandó la personería jurídica del Pacto.

Valencia publicó un video en el que aseguró que en el Pacto Histórico estaban bravos porque les había demandado el la personería y explicó lo que estaban haciendo en el Congreso.

María José Pizarro no baja de “ridícula” a Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático publicó a través de sus redes sociales una publicación en la que explicó las razones por las que demandó la personería jurídica del Pacto Histórico.

“Nadie está por encima de la ley y aquí no vamos a permitir trampas. Cuando ellos fueron elegidos decidieron cada uno sacar una personería jurídica que significó que cada partido de esos tenía una financiación unipersonal, porque tenían un solo congresista para que les dieran plata, dizque para la financiación del partido”, empezó diciendo Valencia.

Luego aseguró que todos los demás partidos grandes, incluido el Centro Democrático, empezaron a recibir muchísimos menos recursos por la cantidad de partidos que había.

“En el congreso como eran un partido, tenían el mismo tiempo para hablar, podían explayarse siendo siete (7) partidos para decir todo lo que querían y nosotros, como oposición, una (1) sola intervención y ahora, cuando llega el momento de pagar la cuenta, que es que cada uno tiene que sacar el umbral y los votos necesarios para mantener su personería, entonces, hacen trampa y se quieren fusionar y se les olvidó todas las exigencias que tuvieron de ser partidos independientes”, agregó.

Ante esto, María José Pizarro le respondió diciendo: "No sea ridícula Senadora. Nosotros simplemente logramos lo que a ustedes, ni por asomo, les ha sido posible: la unidad“.