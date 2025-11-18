Impactante relato de conductor que estuvo a punto de ser arrastrado por el agua en Silvania

Relato de conductor que se salvó que se lo llevara el agua en Silvania

En la madrugada de este martes, 18 de noviembre, se conoció la tragedia en Silvania, Cundinamarca; a pocas horas de Bogotá, en donde una creciente súbita arrastró varios vehículos y uno de ellos dejó un hombre muerto y tres mujeres desaparecidas. Con el paso de las horas, se conoció el impactante relato de un conductor que reveló detalles del momento de angustia que vivió en el instante en el que el agua subió de nivel.

Según le contó al periodista del Canal6, el conductor vio cómo el agua en un segundo subió su nivel, arrastró al vehículo y vio como desapareció en la oscuridad.

Conductor reveló cómo fue que el agua subió su nivel y se llevó el vehículo con una familia entera en Silvania

“Yo venía detrás de ese BMW y pensamos que íbamos a pasar, porque el agua no estaba tan alta. Cuando empezó a subir el carro se le apagó y lo que hice fue tratar de echar revesar, pero en un segundo el agua empezó a botarnos y a mí lo que me salvó fue un muro”, reveló el hombre afectado en el lugar de la tragedia.

Aseguró que si no hubiese estado ese muro en el lugar, lo más probable es que el río también se lo hubiese llevado aguas abajo.

El hombre venía solo y visiblemente afectado reveló detalles del vehículo que se llevó a toda una familia. “Yo abrí la puerta cuando vi que ellos venía, empecé a gritarles que no pasaran, que no pasaran. Me di cuenta que era un señor de edad y el carro venía completamente lleno. Venían dos perritos adelante, ellos venían con la luz de adentro prendida”, contó.

Aseguró que se hizo un remolino con palos, ramas y “el agua se lo llevó, el carro levantó la cola y desapareció. La impotencia de no poder hacer absolutamente nada por ellos”, relató.