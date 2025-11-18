Tragedia en Silvania: Una persona muerta, tres desaparecidas y varias viviendas destruidas

Desaparecidos por fuertes lluvias en Silvania, Cundinamarca. (Foto: captura de video Noticias Caracol 18 de noviembre de 2025)

En las últimas horas, varias familias viven una tragedia en Silvania, Cundinamarca; muy cerca de Bogotá, tras registrarse una creciente súbita se llevó a tres vehículos, a la altura de la quebrada El Ato, que dejó una persona muerta, tres desaparecidas y varias viviendas destruidas.

Según conoció el Ojo de la Noche, la víctima es un hombre de 50 - 55 años, quien fue identificado como Segundo Villota, quien era de uno de los ocupantes del vehículo que aún sigue desaparecido.

También le puede interesar: Confirmado: En bombardeo del gobierno Petro contra Iván Mordisco murieron en total 15 menores de edad

Tragedia en Silvania: Buscan a cuatro personas que se movilizarían en un vehículo

El mismo indicó que las autoridades están buscando a las personas desaparecidas son tres mujeres, que fueron identificadas como Ana Lucía Villota, de 16 años, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón. Todas son miembros de la misma familia, que hacía pocos días había comprado un terreno cercano a Silvania y por eso habían viajado durante el fin de semana.

Al parecer, se encontraron con la creciente súbita cuando ya estaban de regreso a la capital del país. El agua arrastró el vehículo. Otra mujer que iba dentro del automóvil fue rescatada con vida a pocos metros del lugar.

Además, dentro del vehículo también se encontraban dos mascotas, las cuales aún no aparecen.

Juan Francisco Ruiz, conductor de otro vehículo de la zona, le dijo al Ojo de la Noche que fue inesperado, “cuando nos dimos cuenta el agua nos cogió, no subió, y a mí me salvó un muro, porque a mí me lleva al río”.

Dos de los vehículos quedaron atascados contra las casas y así fue como evitaron que la fuerza del agua y el barro los arrastrara.

José Ricardo Pulido, alcalde de Silvania, indicó que “un vehículo desapareció tras la avalancha que se presentó, llevaba cinco ocupantes, de los cuales una persona se salvó, pero hemos hallado un cadáver”.

En la mañana de este martes, se reiniciará la búsqueda de los desaparecidos.