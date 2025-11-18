Caída global de ‘X’: la red de Elon Musk presentó varias fallas este 18 de noviembre

En la mañana de este martes 18 de noviembre se reportó una falla global de la red social ‘X’, anteriormente Twitter, situación en las que usuarios reportaron fallas en la carga tanto en la versión web, como en la versión móvil; así como la imposibilidad de cargar contenidos audiovisuales.

Hasta el momento, los administradores de la plataforma, propiedad de Elon Musk, no han emitido algún comunicado referente a lo sucedido; aunque sitios especializados como ‘Downdetector’, encargada de hacer un rastreo de los reportes de los usuarios, aseguraron que desde las 6:30 a.m, hora Colombia, empezaron las complicaciones en esta web.

Cabe acotar que en este 2025 se han reportado varias caídas en ‘X’, una de las más destacadas la del 10 de marzo, con unas fallas similares a las sucedidas en este noviembre en curso, y en la que los primeros afectados fueron aquellos con perfiles en los Estados Unidos, seguidos de Europa y luego en Latinoamérica.

Momentáneamente, algunos internautas han optado por migrar a plataformas con un funcionamiento similar como Threads, e incluso la red social del presidente Donald Trump, que lleva por nombre Truth Social.