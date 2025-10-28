Elon Musk llega con Tesla a Colombia: la marca debutará oficialmente con una mujer al mando

ARCHIVO - El director general de Tesla, Elon Musk, habla antes de develar el Model Y en el estudio de diseño de Tesla, el 14 de marzo de 2019, en Hawthorne, California. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

La llegada de Tesla a Colombia es ya una realidad. La empresa automotriz del reconocido empresario Elon Musk se prepara para su lanzamiento oficial en el país, que tendrá lugar en noviembre durante el Salón Internacional del Automóvil en Corferias Bogotá, el evento más importante del sector automotriz en América Latina.

Aunque Tesla se constituyó legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá como Tesla Motors Colombia S.A.S. el 4 de enero de 2024, la compañía aún no estaba operativa debido a trámites regulatorios pendientes. Sin embargo, tras más de un año de espera, se confirma que la firma cerrará este 2025 con presencia oficial en el mercado colombiano.

Tesla confirma su llegada oficial a Colombia con lanzamiento en noviembre

Hasta el momento, algunas unidades de vehículos Tesla circulan en el país, pero estas fueron importadas de manera particular, sin un distribuidor autorizado. Con la llegada oficial, Colombia se suma a la lista de países latinoamericanos con representación directa de la marca, marcando un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica en la región.

Durante su registro en 2024, la compañía declaró que sus actividades incluirían el comercio de vehículos nuevos, mantenimiento y reparación, así como la comercialización de energía eléctrica y la fabricación de aparatos de distribución y control energético, lo que evidencia el interés de Tesla por desarrollar un ecosistema energético integral en el país.

Además, la firma ha venido consolidando su presencia de manera estratégica. En junio, a través de Acciones & Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Tesla comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el Mercado Global Colombiano, un paso clave que fortaleció su posicionamiento financiero y su conexión con los inversionistas locales.

La operación de Tesla Colombia estará bajo el liderazgo de Karen Scarpetta, reconocida ejecutiva colombiana y exdirectora de WeWork en Sudamérica y México. Scarpetta es considerada una de las líderes empresariales más influyentes de la región por su enfoque en la innovación, la colaboración y el liderazgo con propósito.

Graduada en Negocios Internacionales y Marketing de la Griffith University (Australia), Scarpetta cuenta con experiencia en empresas como Groupon y EF Education First, y actualmente integra el consejo directivo de la Corporación Dunna, dedicada a la reparación emocional y la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia.