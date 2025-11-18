Asesinan a cabecilla de la Oficina de Envigado mientras estaba en un restaurante con su pareja

En un restaurante de Itagüí, Antioquia, Jhon Anderson Peláez Muñoz, alias Piña, murió asesinado a tiros por dos hombres en una motocicleta mientras compartía con su pareja. La víctima, a quien le dispararon 11 veces, era cabecilla de La Oficina de Envigado.

Según testigos que estaban en el lugar, uno de los presuntos victimarios entró al establecimiento, atacó a Peláez y se escapó en la moto con el otro individuo. Después del ataque, Peláez fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció antes de poder ser atendido. Por su parte, los presuntos victimarios huyeron de la escena y abandonar su moto, que quedó en manos de las autoridades.

Alias Piña tenía 40 años y acumulaba un abundante prontuario criminal. Era fundador de la banda delincuencial El Guayabo, había liderado la estructura de Calatrava y contaba con 17 antecedentes judiciales por amenazas, lesiones personales, porte ilegal de armas y homicidios. Para el momento de su asesinato tenía pendiente una condena de 35 años por los últimos dos delitos.

Los videos del momento del ataque muestran la conmoción alrededor del lugar donde ocurrió el hecho, y se puede ver a la gente reunida en horas de la noche rodeando los vehículos de las autoridades que acudieron a la escena. Aunque la mujer que se encontraba con alias Piña no sufrió lesiones, tuvo que recibir atención por el shock que le generó el ataque.

¿Cuáles serían las causas del ataque?

Según versiones preliminares, el asesinato pudo haber sido una venganza por líos económicos con un cabecilla de la banda El Ajizal, a quien, presuntamente, le quedó debiendo un dinero. De hecho, ya en enero de este año le habían hecho un atentado que le dejo heridas en una de sus manos.