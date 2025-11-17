Segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputarán la presidencia en una reñida contienda

Chile se prepara para una segunda vuelta presidencial tras una jornada electoral marcada por el voto obligatorio y una competencia ajustada entre los principales aspirantes al poder. Con el 52% de las mesas escrutadas, la candidata de izquierda Jeannette Jara lidera la votación con un 26%, seguida muy de cerca por el representante de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien alcanza el 24% de los sufragios. Al no superar ninguno de los dos el 50% requerido, la definición presidencial se trasladará al próximo 14 de diciembre.

Para leer:Héroe en las alturas: operario de grúa salva a compañero atrapado entre el fuego

En tercer lugar se ubica Franco Parisi, con un 18%, consolidándose como una fuerza política alternativa dentro del panorama chileno. Más atrás se sitúa el libertario Johannes Kaiser, con un 13,9%, quien ya manifestó públicamente su respaldo a Kast, lo que podría fortalecer el bloque de derecha de cara a la siguiente fase de la contienda. Por su parte, la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, obtiene un 13,2%, resultado que la deja fuera de la competencia pero que igualmente la llevó a reconocer su derrota y a anunciar que buscará un diálogo con Kast.

Elecciones en Chile: Jara lidera primera vuelta y Kast se asegura el paso al balotaje

Los demás aspirantes en esta primera vuelta fueron Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, quienes no lograron un avance significativo en los porcentajes. Con este panorama, la derecha —en sus diferentes corrientes— consolida un respaldo mayoritario, lo que anticipa una disputa electoral altamente competitiva.

Esta jornada también incluyó la elección del nuevo Congreso, cuyos resultados definitivos se conocerán plenamente en las próximas horas mientras avanza el conteo. El peso político del Parlamento será clave para el próximo gobierno, ya que deberá garantizar gobernabilidad y consensos en un país donde las tensiones sociales y la demanda de reformas aún son evidentes.

Sobre los aspirantes que pasan a segunda vuelta, Jeannette Jara es militante del Partido Comunista y fue ministra de Trabajo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Su candidatura representa la continuidad de una coalición de izquierda y centroizquierda que impulsa políticas sociales, laborales y de fortalecimiento del Estado.

En contraste, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se presenta por tercera vez a la presidencia con un discurso de mano dura en seguridad y migración, apelando a votantes que exigen respuestas rápidas frente a la delincuencia y la crisis fronteriza.

Así, Chile entra en una nueva fase electoral que definirá si el país mantiene una senda progresista o gira hacia una agenda más conservadora.