Nuevo golpe en altamar: EE. UU. destruye otra lancha y mueren tres sospechosos de narcotráfico

Estados Unidos confirmó este domingo un nuevo operativo militar en el océano Pacífico, en el que una lancha que era presuntamente utilizada para traficar drogas fue destruida. En medio de esta acción, fallecieron tres hombres catalogados por Washington como “narcoterroristas”, sin ofrecer detalles sobre sus identidades o nacionalidad, lo que ha generado cuestionamientos internacionales.

El hecho ocurrió el sábado y forma parte de la Operación Lanza del Sur, una estrategia militar impulsada por el gobierno de Donald Trump para reforzar el control en aguas del Caribe y el Pacífico, particularmente en zonas cercanas a Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir las redes de narcotráfico que operan en la región.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Comando Sur del Ejército estadounidense, el ataque fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como parte de una acción ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales.“El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, señaló el informe publicado en redes sociales oficiales.

El comunicado también precisó que los tres narcoterroristas a bordo murieron durante el operativo y que la embarcación fue interceptada en aguas internacionales, al este del Pacífico. Aunque el Comando Sur aseguró que el buque traficaba estupefacientes, no ofreció evidencia pública ni reveló la procedencia de los tripulantes.

En paralelo a estas operaciones marítimas, este domingo arribó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande y avanzado de la flota estadounidense. Su llegada hace parte de un amplio despliegue militar que Trump ha ordenado en el hemisferio occidental, lo que ha incrementado la tensión geopolítica.

Desde septiembre, Estados Unidos afirma haber destruido más de 20 embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en estas mismas áreas, acciones que han dejado como saldo la muerte extrajudicial de más de 70 personas.

La presencia militar estadounidense y estos ataques han generado preocupación en Colombia y un fuerte rechazo en Venezuela, donde autoridades han denunciado que estas operaciones podrían derivar en una incursión terrestre o un escenario de confrontación directa. Gobiernos y organismos defensores de derechos humanos han advertido que el uso de fuerza letal sin procesos judiciales viola el derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad regional.