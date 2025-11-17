Presidente Petro dice que la “extrema derecha” está “envidiosa” con Verónica Alcocer: “ya le hicieron mucho daño”

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su exesposa Verónica Alcocer a través de su cuenta oficial en la red social X. Esta vez hizo una acérrima defensa de ella y de los señalamientos que ha recibido por parte de los opositores de su gobierno.

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas”, empezó señalando el primer mandatario. Además, indicó que han lanzado todo tipo de cuestionamientos sobre su figura que la han afectado profundamente.

“Ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del estado no se imagina que es vivir sin él. La extrema derecha no sabe que es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”, indicó el presidente Petro en X.

Así mismo, señaló a ese espectro político de querer arremeter directamente contra su familia para, a la larga, afectarlo a él.

“Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto, lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe que es eso”, subrayó el primer mandatario.

¿Hace cuánto se separaron Petro y Verónica Alcocer?

En efecto, la relación del presidente Gustavo Petro con su exesposa, Verónica Alcocer, ha causado todo tipo de especulaciones.

Después de que el primer mandatario, su hijo Nicolás Petro y Verónica Alcocer fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos, él se refirió a su situación sentimental. "Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, explicó el primer mandatario.