“Muchos fueron mis compañeros”: el mensaje de Vicky Dávila para los periodistas de RCN tras atentado en Cali

Durante la noche de este domingo 16 de noviembre se registró un fuerte ataque con explosivos en inmediaciones de la sede de RCN en Cali. Ante estos hechos, la exdirectora de Semana y precandidata presidencial Vicky Dávila hizo duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y les envió un mensaje de apoyo a los periodistas del medio de comunicación.

"Criminales lanzaron explosivo a la sede de RCN en Cali. Esto es fruto del odio de Petro y su Gobierno corrupto contra la prensa y el avance de los narcos que quieren infundir terror“, escribió la precandidata presidencial a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, recordó que ella también trabajó en RCN y señaló que conoce a varios de los periodistas que trabajan allí.

“Un abrazo apretado para todos mis colegas de RCN, muchos fueron mis compañeros y los llevo en mi alma. Estoy con ustedes y me duele mucho este atentado contra la libertad de prensa. Dios los bendiga. Juntos vamos a recuperar a Colombia”, agregó la precandidata presidencial.

¿Qué se sabe del atentado a RCN en Cali?

Por lo pronto, las autoridades han señalado que no hubo personas fallecidas ni heridas a raíz del atentado. Además, están buscando a los responsables que estuvieron detrás de la detonación.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, hizo una publicación rechazando estos hechos y recordó que en la capital del Valle del Cauca también se había registrado otro atentado este domingo 16 de noviembre.

“El cobarde atentado contra las instalaciones de #RCNCali es un acto desesperado de los terroristas, a los que estamos persiguiendo y acorralando en un trabajo articulado con la @PoliciaColombia , las @FuerzasMilCol , la @FiscaliaCol y todas las capacidades del Estado. Toda mi solidaridad con los equipos de trabajo de RCN, así como con nuestros dos uniformados y un civil que resultaron lesionados anoche, en medio de un ataque con artefacto explosivo contra la estación de Policía de Los Mangos”, expresó Eder en X.

Así mismo, indicó que trabajarán por identificar y perseguir a los responsables del atentado