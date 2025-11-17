Hombres intentaron robar tractocamión de cerveza, pero cometieron grave error y terminaron capturados

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto en las últimas horas. Así lo señaló en un comunicado de prensa publicado en la mañana de este lunes festivo 17 de noviembre, en el cual puso en evidencia a unos delincuentes que habrían intentado robar un tractocamión lleno de cerveza.

(Lea también: Movilidad en Bogotá hoy: reportan fuerte accidente de tránsito entre un taxi y otro carro en Engativá).

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, uniformados adscritos a la Estación de Policía de Barrio Unidos capturaron a dos sujetos -de 20 y 29 año- señalados por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Los agentes se encontraban realizando labores de patrullaje en la carrera 36 con calle 63 con carrera 36 cuando recibieron una alerta de la central de radio acerca de un tractocamión que al parecer se encontraba en estado de abandono en plena calle.

Una vez llegaron al lugar, observaron a dos personas que, sin ningún disimulo, estaban descargando cervezas hacia otro vehículo.

“Al solicitar la procedencia de esta mercancía, indican que la habían comprado, pero no demostraron soportes de compra o factura, asimismo, al lugar de los hechos se acercó un ciudadano quien manifestó a las autoridades ser el propietario de este tractocamión y que estaba desaparecido desde hace varias horas y, que logro ubicarlo mediante su sistema GPS”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El cargamento de cerveza estaba avaluado en $110 millones

Así mismo, señalaron que durante el procedimiento les encontraron a los sujetos un maletín con $87 millones en efectivo y un arma de fuego traumática.

“Además, se pudo establecer que este camión llevaba 1.200 pacas de cerveza y las cuales estarían avaluadas en más de 110 millones de pesos”, indicó la Policía.

Adicionalmente, la entidad concluyó que los capturados, los elementos recuperados y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.